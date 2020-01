Avete mai visto la casa di Loredana Lecciso? Un costoso appartamento situato a Lecce (FOTO)

Loredana Lecciso è una donna molto fine e delicata e guardando con attenzione l’arredamento della sua casa, anche quello è molto simile alla sua persona. Delicato, prezioso e signorile, questi sono gli aggettivi per definire il suo arredo nell’abitazione a Lecce.

L’ex di Al Bano Carrisi come tutti sanno vive nella Tenuta a Cellino San Marco ma possiede un grazioso appartamento situato al sesto piano in via Delle Site, nella zona di via per Merine.

Loredana Lecciso presenta il suo appartamento a Lecce

Entrando nella casa di Loredana Lecciso il primo dettaglio che salta negli occhi è la luminosità. La luce è data da un ampio vetro che si affaccia su un giardino e anche i mobili, in bianco danno vivacità all’appartamento. La stanza più grande della casa è il salone.

Anche in questo caso, la ex di Al Bano ha scelto un arredo molto chiaro definendo però i dettagli con un legno pregiato di colore ciliegio. A terra, un enorme tappeto in stile persiano e candelabri in cristallo per rendere l’ambiente chic ed elegante. Loredana ama trascorrere qui il suo tempo libero, organizzando anche serate in compagnia di amiche e parenti. Continua dopo le foto

I dettagli rispecchiano la sua persona

Loredana Lecciso guardando le immagini della sua casa, non ha risparmiato nessun dettaglio. Tutto l’appartamento è curato in ogni minimo particolare, rendendolo perfetto e molto accogliente. Passando alla sala da pranzo è possibile notare un tavolo rettangolare di cristallo circondato da poltrone bianche.

Il bagno è separato dal resto del salone da una porta scorrevole. L’ambiente è totalmente rivestito dal marmo, presente sia sul pavimento che sulle superfici. Tale materiale è molto semplice da pulire e favorisce estrema eleganza. In ogni angolo sia del bagno che del salone, dei fiori richiamano un po lo stile shabby.

Anche la camera da letto è stata rifinita in tutti i dettagli. Loredana Lecciso ha arredato la stanza scegliendo due colori, il bianco e il rosa pesca. L’abbinamento è delicato e elegante ed è proprio qui che la show girl ama rifugiarsi dopo una lunga giornata di lavoro.