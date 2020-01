Barbara D’Urso caccia Taylor Mega dalle sue trasmissioni, lei s’infuria e minaccia Mediaset (VIDEO)

Il ritorno del programma Live non è la D’Urso ha fatto il suo ingresso in questo 2020 davvero con il botto. La puntata di ieri, domenica 19 gennaio, è stata scoppiettante specie in alcuni momenti, come ad esempio la sfuriata di Barbara D’Urso contro Taylor Mega.

L’infliuencer è stata chiamata ad intervenire, mediante collegamento video, su temi quali sessismo e violenza di genere. Lo scopo della sua ospitata, però, risiedeva anche nel fatto che la ragazza doveva annunciare il suo allontanamento dalla tv. La conduttrice, però, l’ha spiazzata ed ha detto di essere lei a non volerla più in studio. Ecco cosa è successo.

La sfuriata di Barbara D’Urso in diretta

Un vero e proprio scontro tra Barbara D’Urso e Taylor Mega ieri a Live non è la D’Urso. L’influencer ha spiazzato tutti i fan annunciando il suo allontanamento dal mondo della televisione.

Il motivo di questa decisione risiede nel fatto che la ragazza pare sia coinvolta in un progetto lavorativo segreto molto importante. A causa dei molti impegni, dunque, avrebbe deciso di mettere da parte la carriera televisiva.

La Mega era convinta di fare solo questo annuncio, ma è stata colta di sorpresa dalla padrona di casa. Lady Cologno, infatti, le ha detto di essere rimasta allibita da una foto pubblicata dall’influencer in cui pare abbia alzato il dito medio contro la Polizia. La conduttrice ha lasciato il beneficio del dubbio dicendo di non credere a questa notizia, anche se il web è pieno di siti e pagine che hanno condiviso questa immagine. (Continua dopo il post)

La reazione di Taylor Mega su Instagram

Ad ogni modo, Barbara D’Urso ha ammesso che, nel caso in cui questa news fosse vera, sarebbe lei a non volere più Taylor Mega nelle sue trasmissioni. L’influencer non ha potuto nascondere il nervosismo, ma non ha avuto molta possibilità di replicare, sta di fatto che la conduttrice ha chiuso frettolosamente il collegamento. In seguito, Taylor ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha sbottato contro la presentatrice e Mediaset accusandoli di averla ingannata.

Lei credeva di dover annunciare semplicemente la sua pausa dalla tv, mentre in vece hanno tirato fuori una questione della quali non era stata informata. Proprio per tale ragione, l’influencer ha detto di essere disposta a tirare fuori notizie che sbugiarderebbero tale emittente televisiva. Infine, ha puntualizzato che la foto incriminata non fosse contro le forze dell’ordine, ma contro i suoi haters.