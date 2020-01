Malore da Barbara D’Urso, urla e grida in studio: la preoccupazione della padrona di casa [VIDEO]

Caos a Domenica Live di Barbara D’Urso

A distanza di qualche settimana e dopo l’ospitata al Grande Fratello Vip 4, Paola Caruso è tornata nel salotto di Domenica Live. L’ex Bonas ha accettato l’invito di Barbara D’Urso per avere un faccia a faccia, anche se a distanza, con l’ex fidanzato Moreno Merlo.

Il ragazzo ha detto che la soubrette calabrese lo ha più volte deriso sui social dicendo delle falsità sul suo orientamento sessuale. Ma lui non è stato da meno riempiendo di insulti la madre del piccolo Michele.

Paola Caruso si sente poco bene a Domenica Live

A Domenica Live è scoppiata la lite tra Paola Caruso e Moreno Merlo. I due ex fidanzati se ne sono detti di santa ragione lasciando allibita la padrona di casa Barbara D’Urso. Da parte dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi sono volate parole grosse contro il ragazzo dicendogli che le fa schifo e che per farle un torto avrebbe contattato pure l’ex cognata per metterla contro il figlio.

L’ambiente si e surriscaldato e l’ex Bonas era in uno stato di agitazione al punto che ha accusato un piccolo malore. A quel punto Lady Cologno ha provato di sedare gli animi, ma il suo intervento non è servito a nulla. (Continua dopo il video)

Paola Caruso contro il suo ex e Barbara Alberti

A Domenica Live più volte Paola Caruso è inveita contro il suo ex Moreno Merlo etichettandolo come un ingrato. Poi è tornata a menzionare il figlio Michele dicendo che è costretta a fare tanti sacrifici per crescerlo da sola. Più volte ha sbottato dicendogli che le fa schifi e che si deve vergognare.

Barbara D’Urso si è preoccupata per la sua ospite visto che era molto agitata. Prima di chiudere questo spazio, l’ex Bonas di Avanti un altro! ha rivelato la sua intenzione di denunciare per la quarta volta Merlo.

C’è da precisare che durante la sua ospitata di Canale 5, la Caruso ha sbottato anche contro la gieffina Barbara Alberti. La calabrese ha chiesto un confronto con la scrittrice dopo che quest’ultima uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip 4.