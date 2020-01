Notte da incubo per Ilary Blasi e Francesco Totti, paura per la coppia: ecco cosa è successo [FOTO]

Nuova esperienza per Francesco Totti e Ilary Blasi

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno deciso di trascorrere un sabato sera diverso dal solito. In che modo? L’ex attaccante della Roma, soprannominato Er Pupone e la conduttrice Mediaset hanno deciso di festeggiare il compleanno del cognato di Ilary alla ‘Casa del Male’.

Cos’è? Per chi non lo sapesse è una delle ultime attrattive della Capitale. Ovviamente la loro esperienza è stata puntualmente documentata sui loro rispettivi profili Instagram.

L’ingresso nella ‘Casa del Male’

Ma cos’è la ‘Casa del Male’? In poche parole è una escape room di nuova generazione. Si tratta di un’attrazione che a causa del buio scaturisce paura e stress psicofisico a chi decide di entrarvi dentro. L’abitazione in questione è una villa dislocata su due piani che si trova sulla via Appia.

Una casa molto ampia circondata da un parco che, stando ad alcune voci, in passato sarebbero accadute delle strane vicende. C’è da sottolineare che l’ambientazione è abbastanza coinvolgente e chi entra è consapevole di fare un’esperienza unica nella sua vita.

All’interno video, suoni e rumori sorprendono il ‘malcapitato’ di sorpresa senza citare i vari personaggi che si possono incontrare durante il cammino. Una piccola dimostrazione l’abbiamo avuta durante una puntata di Tu si que vales, quando i giudici sono entrati in una mini abitazione allestita all’interno dello studio.

Le immagini di Francesco Totti e le parole della Blasi

Incuriositi da questa attrattiva, Ilary Blasi e Francesco Totti si sono fatti convincere a fare questa nuova esperienza. Muniti di cellulari l’ex attaccante della Roma e la conduttrice di casa Mediaset hanno mostrato ai follower cosa è successo nella ‘Casa del Male’. Er Pupone si è divertito molto a filmare l’ingresso della sua dolce metà nella dark room condividendo la clip tutto su IG.

C’è da dire che l’artista romana ha sempre detto di non essere una donna coraggiosa. In un’intervista l’ex padrona di casa del GF Vip aveva detto che i film horror non sono il suo genere e la notte preferisce dormire tranquilla.