Aida Yespica e Teo Mammuccari, dopo anni la verità: ecco perchè si sono lasciati

La storia naufragata tra Teo Mammuccari e Aida Yespica

Nelle ultime settimane Aida Yespica è stata al centro dell’attenzione per via delle sue dichiarazioni a Rivelo. In pratica la soubrette ha detto di aver avuto una storia d’amore con una donna molto famosa, non dicendo il nome.

Non tutti ricordano che l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha avuto una relazione sentimentale nel 2010 con il giudice di Tu si que vales, Teo Mammuccari. Si è trattata di una flirt che è durato pochi mesi, ma intensi. Ma per quale motivo è finita?

La ragione della separazione

Teo Mammuccari ha alle spalle una carriera artistica decennale, infatti negli anni ha condotto diverse trasmissioni televisive tra Rai e Mediaset. Anche la sua vita sentimentale è stata molto tormentata come ad esempio la storia naufragata con un’ex velina di Striscia la Notizia. In un’intervista realizzata tempo fa, il giudice di Tu si que vales ha rivelato che Aida non lo ha mai tradito, infatti quando lei ha intrapreso un’altra relazione loro si erano già lasciati.

Poi ha confidato che la Yespica e lui sono andati insieme a Milano ma successivamente la soubrette è tornata a casa. A quel punto il professionista le ho detto civilmente che non se la sentivo di tornare nel Bel Paese e voleva rimanere negli USA perché lui vive stabilmente a Miami.

Le parole di Teo Mammuccari

Teo Mammuccari veniva da una difficile storia con l’ex velina di Striscia la Notizia, Thais Wigger Souza che le ha dato anche una figlia. Per questo motivo il giudice di Tu si que vales non aveva nessuna intenzione di vivere un’altra relazione sentimentale importante.

Poi ha confidato che con Aida Yespica è stato un momento in cui voleva godere di qualcosa di cui sentiva estremamente bisogno. Ora entrambi hanno una vita sentimentale occupata. Inoltre il conduttore viene dal successo del talent di Maria De Filippi, mentre la soubrette lavora sempre come modella.