Elisa De Panicis svela un retroscena shock: “A 17 anni ho subito violenze”, ma il pubblico l’attacca

In questi giorni non si è fatto altro che parlare della squalifica di Salvo Veneziano dal GF VIP a causa delle frasi sessiste contro una concorrente. Ieri, a Live non è la D’Urso, il protagonista del provvedimento disciplinare e la vittima Elisa De Panicis si sono confrontati e quest’ultima ha svelato violenze subite a 17 anni.

Barbara D’Urso ha voluto concedere al pizzaiolo la possibilità di avere un ulteriore confronto con l’influencer in modo da chiarire meglio la sua posizione. Contrariamente a quanto molti si aspettassero, l’uomo ha ricevuto i consensi della maggior parte del pubblico che, infatti, ha deciso di “condannare” alcuni atteggiamenti della De Panicis, vediamo perché.

Elisa confessa le violenze subite

Dopo che Salvo è stato costretto ad abbandonare la casa, anche Elisa è stata eliminata. A quanto pare, dunque, i telespettatori si sono schierati dalla parte di Veneziano, nonostante il suo comportamento. Ieri, infatti, la ragazza è stata ospite a Live non è la D’Urso e si è resa protagonista di confessioni spiazzanti. Elisa De Panicis ha svelato di aver subito violenze all’età di 17 anni, sia psicologiche, sia fisiche.

Salvo è rimasto impietrito dinanzi queste parole e si è mostrato molto dispiaciuto per la sua interlocutrice. Ad ogni modo, non ha potuto fare a meno di mettere in evidenza come alcuni suoi comportamenti in casa potessero essere reputati ambigui. A suo avviso, infatti, ci avrebbe dovuto pensare un po’ prima a suo padre di 70 anni e ai suoi cugini.

Il pubblico attacca la De Panicis e difende Salvo

Lo scontro è stato molto acceso, ma il pubblico da casa è sembrato completamente schierato dalla parte del pizzaiolo. I telespettatori, ovviamente, sono consci del fatto che l’ex concorrente abbia esagerato con i termini, ad ogni modo, fare un processo così pesante sembra eccessivo.

Su Twitter, ad esempio, si sono distinti numerosi commenti molto pesanti nei confronti dell’influencer. Anche dopo che Elisa De Panicis ha confessato le violenze subite, molti utenti non hanno potuto fare a meno di condannare alcuni suoi comportamenti. Secondo il parere di molti, la ragazza è stata troppo provocante in certe circostanze.

Questo, ovviamente, non giustifica le parole di Salvo o le violenze subite in passato. Semplicemente sembrerebbero la dimostrazione del fatto che la De Panicis non abbia, in realtà, dato molto peso al giudizio della sua famiglia da casa.