Paolo Bonolis ci ricasca, prende a schiaffi Daniel Nilsson, il Bonus di Avanti un altro! [FOTO]

Il grande successo di Avanti un altro!

La nona edizione di Avanti un altro! è iniziata alla grande. Infatti dallo scorso 6 gennaio 2020 ad oggi Paolo Bonolis e Luca Luarenti sono riusciti a risollevare gli ascolti in calo dell’ultimo mese.

La simpatia dei conduttori, ma anche la presenza dei vari componenti del mini-mondo sono un mix perfetto per far trascorrere un’ora d’allegria per i telespettatori di Canale 5. Complici sono anche i siparietti che il marito di Sonia Bruganelli ha con il Bonus, ovvero Daniel Nilsson. Andiamo a vedere cosa è accaduto.

Paolo Bonolis schiaffeggia il Bonus Daniel Nilsson

Dopo un divertente battibecco avvenuto nella scorsa stagione, qualche giorno fa ad Avanti un altro! si è ripetuta la cosa. Ebbene sì, Paolo Bonolis ha dato ancora una volta uno schiaffo a Daniel Nilsson. Per quale ragione? Il conduttore romano non ha gradito la reazione del valletto durante la formulazione di una domanda.

In pratica il Bonus è scoppiato a ridere davanti al padrone di casa che, senza pensarci due volte si è alzato dalla sua postazione per schiaffeggiarlo. Ovviamente si tratta solo di un gesto ironico che contribuiscono a rendere il game show di Canale 5 più leggero. Un aspetto evidenziato da un fan del programma che non ha perso tempo a scriverlo sul profilo personale Instagram del modello Nilsson. (Continua dopo la foto)

Il precedenti tra Paolo Bonolis e Daniel Nilsson

Come anticipato prima, nella scorsa edizione era accaduta una cosa del genere ad Avanti un altro!. In quell’occasione Paolo Bonolis aveva perso le staffe con Daniel Nilsson perché quest’ultimo ha preso in giro Luca Laurenti.

Il padrone di casa ha preso le difese del suo caro amico e, per far capire lo sbaglio al valletto gli ha dato un ceffone. Il gesto del presentatore, aveva lasciato tutto il pubblico senza parole anche se, per molti si tratterebbe di una dei tanti siparietti improvvisati che, nel quiz tv di Canale 5 sono all’ordine del giorno.