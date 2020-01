‘Sei solo un cog**one e ruffiano…’: L’Eredità, Flavio Insinna brutalmente offeso in pubblico [FOTO]

Flavio Insinna costantemente nel mirino degli haters

Nonostante le critiche Flavio Insinna prosegue dritto per la sua strada. L’attore romano ha le spalle spesse e di certo non si fa intimorire delle varie critiche che quotidianamente riceve sui social da parte dei leoni da tastiera. Quanto accaduto anni fa ad Affari Tuoi per alcuni è ancora qualcosa che brucia.

Ricordiamo che all’epoca Striscia la Notizia all’epoca fece vedere dei fuorionda dove l’artista si scagliava duramente contro delle concorrenti. Un atteggiamento che gli costò l’allontanamento dal quiz tv per poi essere inserito a L’Eredità, la sciato vacante dall’improvvisa scomparsa di Fabrizio Frizzi.

L’attore romano insultato sui social da un leone da tastiera

Tornando alle critiche da parte degli haters, di recente sul profilo Instagram di Flavio Insinna un utente si è scatenato contro di lui. Il motivo? L’hater h scritto che l’attore romano è solo un ruffiano per il suo modi di porsi e in ogni trasmissione televisiva a cui partecipa. Il commento dell’internauta era riferito alla presenza di Insinna come giudice a Il cantante mascherato.

Ricordiamo, infatti, che da un paio di settimane nel venerdì sera di Rai Uno va in onda il format coreano condotto da Milly Carlucci. Il detrattore, inoltre, ha insultato l'artista capitolino dandogli del co**ione. Arriverà la replica da parte del diretto interessato?

Flavio Insinna impegnato tra teatro e televisione

Oltre al suo ruolo di giurato a Il cantante mascherato, che tra l’altro venerdì è stato incoronato, Flavio Insinna è impegnato su due altri fronti. Da settimane, infatti, l’artista romano è in tournée in giro per il Bel Paese con lo spettacolo teatrale ‘La macchina della felicità’.

Mentre dal lunedì alla domenica, alle 18:45 circa, appuntamento fisso su Rai Uno con il game show L’Eredità. Uno spazio molto seguito dal pubblico toccando picchi di oltre cinque milioni di telespettatori. Ogni sera, infatti, la sfida con Canale 5 va sempre a favore del quiz della tv di Stato.