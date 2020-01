Una Vita trama 22 gennaio: Telmo e Lucia fanno infuriare Samuel

Nel corso di questa settimana a Una Vita assisteremo a dei complotti molto pesanti, specie la trama della puntata di mercoledì 22 gennaio è molto intrigante. In tale episodio, infatti, assisteremo ad un forte avvicinamento tra Padre Telmo e Lucia. I due protagonisti, ormai, arriveranno a non contenere più la passione e questo non farà affatto piacere a Samuel.

Quest’ultimo, infatti, dopo aver fatto nuovamente la proposta di matrimonio all’Alvarado, ha avuto un’intuizione molto interessante. Il gioielliere, dunque, si metterà presto all’opera per sbarazzarsi del sacerdote, una volta per tutte.

Trama 22 gennaio: Lucia e Telmo sempre più pericolosi

La trama della puntata di Una Vita di mercoledì 22 gennaio sarà incentrata principalmente su Telmo e Lucia. Il sacerdote, ormai, è divenuto una serie di idolo per gli abitanti di Acacias.

Dopo essersi immolato per salvare Celia e Felipe, infatti, saranno in molti a trattarlo come un idolo. Le sue gesta, ovviamente, saranno molto apprezzate anche dall’Alvarado, la quale capirà di essere profondamente innamorata di lui.

A Samuel apparirà sempre più chiara la situazione. Il gioielliere, infatti, comprenderà che il motivo per il quale Lucia continua a temporeggiare sul matrimonio è a causa di ciò che prova per Telmo. L’Alday, però, non è affatto disposto a tollerare di perdere la fanciulla e di rinunciare alla sua eredità. Le pressioni di Batan, intanto, si faranno sempre più insistenti, pertanto, Samuel deve agire quanto prima per far riavvicinare a sé Lucia.

Una Vita: il piano di Samuel

Nel frattempo, quest’ultima non potrà fare a meno di avvicinarsi moltissimo a Padre Telmo. I due trascorreranno molto tempo insieme e l’Alvarado non potrà fare a meno di ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per sua cugina. Quest’ultima, intanto, ha compreso che la donna ha una luce diversa negli occhi e non potrà fare altro che pensare che nel suo cuore sia subentrato un altro uomo.

In effetti, l’Alvarez Hermoso non si sbaglia per nulla. Ad ogni modo, la trama di mercoledì 22 gennaio di Una Vita ci svela che le cose non andranno così lisce per la coppia di innamorati. Samuel si preparerà a mettere il atto il suo piano allo scopo di mettere fuori dai giochi Telmo.