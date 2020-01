Scandalo da Maria De Filippi, spuntano rapporti intimi fuori dal programma: ‘Dillo che esci con una ventenne…’

Veronica accusa Armando di avere una relazione con una ventenne

Un altro scandalo ha interessato il programma di Maria De Filippi. Dopo il presunto tradimento di Juan Luis nei confronti di Gemma, questa è toccato ad Armando Incarnato. Il giovane ormai da mesi sotto l’occhio del ciclone è stato preso di mira da Gianni Sperti che più volte ha affermato di non credere alla sua buona fede.

Il napoletano, fa parte del parterre da due anni e nonostante frequenta più dame non è mai riuscito a concludere nulla di serio. Il motivo sembra essere venuto a galla e a portare alla redazione prove che lo incastrano e la sua ex fiamma Veronica Ursida.

Scandalo al trono over di Maria De Filippi

Armando Incarnato questa volta è stato smascherato da Maria De Filippi. Come rivelano le anticipazioni di Uomini e Donne, relative all’ultima registrazione del Trono Over, il giovane ha avuto un forte diverbio con Veronica. Lui ha accusato la sua ex di essere falsa e di non aver mai avuto un reale interesse nei sui riguardi.

Il colpo di scena è arrivato nel momento in cui rivolgendosi sempre alla dama ha svelato davanti a tutti che ha un’amante segreto. Nel dettaglio, Armando ha confessato di essere a conoscenza di un segreto di Veronica, ovvero che da 5 anni è mantenuta da un uomo. Parole pesanti e altrettanto offensive che hanno scatenato un putiferio e creato caos nel programma.

Armando avrebbe una relazione con una ventenne

Nelle scorse settimane si è parlato tanto di una donna misteriosa nella vita di Armando. Il cavaliere secondo molti avrebbe una storia d’amore fuori dagli studi di Maria De Filippi, motivo per cui non riesce a lasciarsi andare all’interno del programma. Dopo tante segnalazioni, quella portata da Veronica Ursida in studio sembra essere la più veritiera.

La donna ha affermato che Incarnato da mesi frequenta una ventenne e che questa ragazza le abbia fatto perdere la testa. Per dimostrare le sue parole, ha consegnato alla redazione degli screenshot dai quali emergerebbe una vera frequentazione tra i due. Cosa succederà?