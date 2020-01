Il Paradiso delle signore spoiler 21 gennaio: Gabriella e Cosimo ai ferri corti

Inizia un’altra settimana nella soap opera Il Paradiso delle signore e gli spoiler della puntata del 21 gennaio rivelano che a generare particolare sgomento saranno Cosimo e Gabriella. L’anno si è concluso con la splendida proposta di matrimonio di Salvatore alla sua fidanzata, ma quest’ultima era un po’ distratta dal nuovo arrivato Cosimo.

Nell’ultimo periodo, però, quest’ultimo sta palesando un comportamento insolito che lo sta portando a scontrarsi spesso con la Venere. Molta agitazione ci sarà anche in casa Cattaneo. Dopo la decisione di Federico di sottoporsi all’intervento, infatti, specie sua madre si mostrerà molto contrariata.

Anticipazioni 21 gennaio: Federico verso l’operazione

Gli spoiler della puntata di martedì 21 gennaio de Il Paradiso delle signore rivelano che Federico informerà tutta la sua famiglia della decisione di sottoporsi all’intervento chirurgico. Si tratta di un’operazione molto delicata che potrebbe portare verso due strade: la prima è che il giovane Cattaneo potrebbe tornare a camminare, la seconda, invece, è che potrebbe rimanere paralizzato a vita.

Silvia, naturalmente, sarà molto spaventata dalla situazione e non esiterà a mostrare tutto il suo dissenso nei confronti della decisione del figlio. Quest’ultimo, però, sarà irremovibile. Angela, intanto, si troverà costretta a cercare un nuovo lavoro. Durante una chiacchierata con Gabriella, inoltre, le confesserà il vero motivo per cui ha lasciato il lavoro al circolo. La giovane, infatti, ha intenzione di prendere le distanze da Riccardo.

Spoiler Paradiso delle signore: maretta tra Cosimo e Gabriella

Ad ogni modo, adesso deve trovare un nuovo impiego, dal momento che ha delle spese da sostenere, come ad esempio il pagamento dell’investigatore privato che ha assunto per cercare suo figlio. Cosimo e Gabriella, invece, saranno ai ferri corti. Stando agli spoiler della puntata del 21 gennaio del Paradiso delle signore, vedremo che i due avranno degli scontri nel grande magazzino.

Bergamini si mostrerà particolarmente nervoso, non solo per le questione lavorative, ma anche per qualcosa che lo sta turbando nella sfera privata. Gabriella si renderà conto della cosa e non potrà evitare lo scontro con lui.

Rocco, invece, dopo aver aggiustato il juke-box in caffetteria, riuscirà a creare un clima molto romantico in cui molte coppie si lasceranno andare a balli ed effusioni d’amore.