Il Segreto anticipazioni 22 gennaio: l’incontro tra Prudencio e Ana

Nella puntata di mercoledì 22 gennaio, le anticipazioni de Il Segreto, ci svelano che assisteremo ad un incontro molto importante tra Prudencio e Ana, la sorella di Lola. Il cavaliere, ormai, sarà sempre più convinto del fatto che la sua donna gli stia nascondendo qualcosa di molto grave.

Dopo aver parlato anche con Donna Francisca ed aver appreso da lei delle verità sconcertanti sulla sua fidanzata, Prudencio incomincerà ad avere dei forti dubbi sulla dama, per questo farà delle indagini.

Il Segreto: Prudencio fa delle indagini

I residenti di Puente Viejo continueranno ad essere preoccupati per la notizia appena ricevuta relativa alla costruzione di un bacino idrico nel villaggio. A causa di questa novità, infatti, moltissimi abitanti saranno costretti a lasciare le loro abitazioni per trasferirsi altrove.

Il sottosegretario Juan Garcia Morales incomincerà ad elargire anche degli indennizzi allo scopo di facilitare questi trasferimenti. Mentre si consuma questa situazione, però, le anticipazioni dell’episodio del 22 gennaio de Il Segreto rivelano che anche Prudencio si troverà ad affrontare una situazione molto difficile.

Il protagonista sarà intenzionato a comprendere se la sua fidanzata sia realmente un’assassina come gli ha riferito donna Francisca. Quest’ultima, infatti, ha confessato al ragazzo un coinvolgimento della Mendana in un atto molto grave.

Anticipazioni 22 gennaio: la scelta degli abitanti di Puente Viejo

A tale scopo, Prudencio deciderà di indagare e di incontrare segretamente Ana. Quest’ultima è la sorella di Lola ma, nonostante le due non abbiano un rapporto proprio florido, la fanciulla non sarà di grande aiuto per l’Ortega. Le anticipazioni del 22 gennaio del Il Segreto, infatti, rivelano che la donna si limiterà a confessare semplicemente che sua sorella ha molto sofferto in passato a causa di suo padre.

Questa rivelazione, però, non sarà di grande aiuto per Prudencio. Egli non riuscirà comunque a comprendere quali oscuri segreti si celino nella vita della donna che intende sposare.

Nel frattempo, il rischio relativo alla costruzione della diga si farà sempre più incombente. I vari abitanti saranno posti dinanzi una decisione: lasciare perdere tutto e trasferirsi altrove, oppure continuare a lottare per tenere vivo il villaggio di Puente Viejo. Inutile dire che a prevalere sarà sicuramente questa seconda ipotesi.