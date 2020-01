Sub senza vita e panetti di droga ritrovati su una spiaggia siciliana: è giallo

Sono stati rinvenuti su una spiaggia della costa settentrionale siciliana tre corpi di sub senza vita e panetti di droga sparsi sulla battigia. Le procure sicule sono già intervenute per far luce sul giallo.

Ad oggi pare che non sia stata denunciata la scomparsa dei tre sommozzatori, così come non è stato avvistato nessuno a “reclamare” la proprietà dell’hashish. Nel frattempo 100 kg di materiale stupefacente stanno emergendo in modo sparso dal mare, su tutta la costa.

Sub senza vita e panetti di droga: mistero sulla provenienza

Ad oggi aleggia il mistero sul rinvenimento dei sub senza vita e panetti di droga in spiaggia. I corpi non presentano segni di violenza: non sono riconoscibili a causa della permanenza in acqua le identità dei tre sommozzatori. Ma quasi sicuramente trattasi di uomini di razza caucasica. Dalle prime ipotesi si pensa che la morte dei tre sia stata provocata da annegamento.

Per la droga, vi è altrettanto mistero: i panetti di hashish sono stato rinvenuti in diverse spiagge dell’isola, per un totale di oltre 100 kg. I pacchi di droga sparsi qui e lì per la Sicilia hanno tutti la stessa forma e la medesima consistenza. Per cui quasi sicuramente appartengono alla stessa partita.

Probabile relitto affondato?

Indagano in merito ben cinque procure siciliane, in collaborazione con la Capitaneria di porto, con i Carabinieri e con la Marina Militare, come spiega la Repubblica.

L’ipotesi più plausibile è che esista una correlazione tra la droga e i tre sub morti. Inoltre si pensa che possa esserci una nave o comunque un mezzo navale affondato in fondo al mare adibito al commercio della droga. Commercio che forse farebbe capo allo scambio di stupefacenti con il Marocco, con la Spagna e con la Francia, passando per la Sardegna.

Gli inquirenti hanno infine ricondotto l’avvenimento con la tempesta avutasi in Sicilia circa un mese fa, a metà dicembre, periodo durante il quale la nave avrebbe potuto affondare. Forse i sub avevano il compito di recuperare il carico di droga andato perso, ma hanno incontrato nella loro missione, purtroppo, la morte.