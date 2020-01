Milly Carlucci, la figlia è identica a lei: ecco Angelica pazzesca 30enne [FOTO]

Segni particolari: bellissima. Si chiama Angelica Donati ed è la meravigliosa figlia di Milly Carlucci. Solitamente molto riservata e attenta a curare la sua privacy, la bellissima non fa parlare molto di sè, per questo motivo sono in molti a non conoscere la sua esistenza. Ma vediamo insieme chi è e cosa fa. (Continua dopo la foto)

Chi è la figlia di Milly Carlucci

Lunghi capelli neri, fisico mozzafiato e bellezza mediterranea, Angelica è una manager in carriera attiva nel mondo dell’immobiliare. E’ nata in America, precisamente a Los Angeles, ma oggi lavora e vive a Londra, dove ha conseguito una laurea e specializzazione.

Qui ha infatti completato i suoi studi, prima alla London School of Economics poi nella prestigiosa Università di Oxford. Sui social è molto attiva e sono tante le foto che è solita pubblicare. Immagini che documentano, spesse volte, i suoi viaggi in giro per il mondo. Al momento non è dato sapere se ha una storia in atto o meno. (Continua dopo la foto)

Con Milly, come raccontato in una recente intervista, ha un rapporto speciale. Mamma e figlia sono molto unite e spesso Angelica è presente durante le sue dirette, sempre pronta ad incoraggiarla e sostenerla, come testimoniano anche alcuni scatti che la ragazza ha pubblicato, scattati dietro le quinte dei programmi della conduttrice. (Continua dopo la foto)

Successo per “Il Cantante Mascherato”

In attesa della nuova edizione di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci è ritornata sul piccolo schermo alla guida della conduzione di un nuovo format televisivo “Il Cantante Mascherato”. Un’avventura promossa dalla rete ammiraglia che sta portando a casa un successo inaspettato.

L’ultima puntata dello show andata in onda venerdì 17 gennaio 2020 ha registrato ascolti importanti, battendo il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. La Carlucci ha infatti incollato alla tv 4.025.000 telespettatori con uno share pari al 19,52%.