Anna Oxa, “Sono sparita dalla TV perchè tutto veniva usato contro di me”

Anna Oxa torna in televisione e sceglie di farsi intervistare dalla giornalista Barbara d’Urso.

In questo momento particolare della sua vita Anna Oxa ha fatto sapere di essere sparita dalla televisione per cercare un po’ di tranquillità e la calma necessaria prima di parlare. Ha detto che tutto viene usato contro di lei e ora vuole dire la sua opinione.

Infatti è tornata in televisione dopo 4 anni che è sparita e ha deciso di farsi intervistare dalla conduttrice Barbara D’Urso. La donna è stata colpita da un lutto che ha sconvolto la sua vita. Parliamo della morte di Franco Ciani, suo ex marito che secondo le indagini, si è tolto la vita per i debiti accumulati nel corso degli ultimi anni.

La nota cantante è sempre stata un personaggio particolarmente oggetto di discussioni perché ha un carattere molto forte e deciso. Adesso però, ha voluto raccontare la sua verità e subito è voluta intervenire su Franco Ciani. La sua sofferenza era più che visibile.

Anna Oxa in tv racconta lo screzio con la Rai

Anna Oxa nella trasmissione di Barbara D’Urso ha detto chiaramente che lei non ha idea di come abbia fatto quest’uomo ad arrivare ad un gesto così tragico. Infatti, dopo che lui ha deciso di togliersi la vita è cambiato ancor di più il rapporto della donna con la Tv.

Ha spiegato anche la causa avuta con la RAI per l’infortunio durante la trasmissione Ballando con le stelle. La RAI avrebbe usato secondo la cantante, il contenzioso giudiziario come scopo per farla sparire dalle reti televisive.

Le spiegazioni della cantante e il suo futuro in tv

Nel corso della trasmissione Anna Oxa ha anche raccontato l’episodio in cui non si era voluta esibire vicino al cimitero. In realtà, aveva scoperto, secondo il suo racconto, che la manifestazione non aveva i permessi adeguati e quindi, aveva deciso di non partecipare più. Una situazione completamente diversa rispetto a quella che invece era emersa agli occhi del pubblico.

La cantante dopo tanti anni, torna a parlare di se e ad affrontare una serie di questioni. Infatti, ha voluto fare anche dei passaggi molto dettagliati sulla vita del suo ex compagno, ma si capisce che questa ferita è ancora aperta e per lei è molto difficile parlarne.

Probabilmente tornerà in televisione proprio per cercare di chiarire ancora degli aspetti del rapporto che aveva con l’uomo. La cosa certa è che adesso ha rotto il ghiaccio, probabilmente sarà vista più spesso in televisione.