Massimo Giletti contro Barbara d’Urso, “il suo modo di fare televisione è irresponsabile”

Massimo Giletti e Barbara D’Urso uno contro l’altro: il giornalista di La7 cerca di correggere il tiro dopo gli attacchi alla collega

E’ scontro aperto tra Massimo Giletti e Barbara D’Urso. Il giornalista di La7 ha voluto precisare che in realtà, avrebbe attaccato la collega soltanto perché non condivide il suo modo di fare Tv che sarebbe poco responsabile. Giletti ha parlato nuovamente degli attacchi che avrebbe mosso nei confronti di Barbara D’Urso.

Nella puntata della trasmissione Non è l’arena, aveva mandato delle frecciatine alla giornalista di Canale 5. Giletti però ha voluto precisare che in realtà, la sua idea è quella di un tipo di giornalismo che fa Barbara D’Urso, che non è in linea con quelli che sono i suoi principi.

Infatti, secondo lui non c’è competenza giornalistica rispetto a quello di cui si discute in studio. Nella puntata la giornalista raccontava le nozze tra Tina Rispoli e Tony Colombo, il giornalista di La7 aveva fatto sapere che l’attacco era soprattutto nei confronti di questo modo di fare televisione e non verso la collega.

Massimo Giletti e la spiegazione dopo l’accusa alla D’Urso

Nel corso della trasmissione su Tony Colombo, Massimo Giletti ha rotto il silenzio e ha voluto anche spiegare che ognuno deve essere libero di dire ciò che vuole. Nel suo caso ha voluto specificare l’importanza di approfondire gli argomenti.

Una dichiarazione che non dovrebbe essere vista come contraria a Barbara D’Urso, quanto piuttosto a un modo troppo superficiale di trattare degli argomenti molto delicati. In alcuni casi, non ci si pongono le giuste domande e questo ovviamente ha fatto emergere in maniera molto precisa che c’era qualcosa affrontata in maniera non giusta.

La ricostruzione e le accuse probabili verso Eleonora Daniele

Secondo la ricostruzione fatta da Massimo Giletti nel corso della trasmissione su Tony Colombo potrebbe anche essere che in realtà, alla base della frecciatina lanciata non ci sia solo il modo di fare trasmissione di Barbara D’Urso.

Nel mirino potrebbe esserci anche un’altra collega, ovvero Eleonora Daniele. Anche la professionista infatti, si è occupata del matrimonio e nel momento in cui è arrivata l’accusa più o meno vaga, non è escluso che possa trattarsi anche di lei.

E’ evidente che questo fa capire che ci sono altrettante difficoltà nei rapporti tra il giornalista di La7 e gli altri suoi colleghi. Ora si cerca di capire se le due giornaliste risponderanno oppure no a questi attacchi.