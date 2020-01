Cine34, debutta oggi il nuovo canale tematico Mediaset

Un canale completamente nuovo, dedicato all’affascinante mondo del cinema, debutta proprio oggi 20 gennaio 2020. Da diversi giorni, su tutti i canali Mediaset veniva trasmesso lo spot che annunciava la nascita di questo nuovo canale tematico. Un canale, Cine34, che va a fare compagnia ad Iris, dedicato anch’esso al mondo dei film e del cinema.

Cine34, nuovo protagonista del canale 34

Il nuovo canale di Mediaset andrà a posizionarsi, come facilmente possiamo intuire, al numero 34 della lista di canali del nostro televisore. L’aggiornamento, però, non avverrà in maniera automatica. Dovremo procedere ad una ri-sintonizzazione dei canali.

Appare normale, a questo punto, chiederci dove andrà a posizionarsi, invece, Mediaset Extra che fino a ieri occupava la posizione 34? Per visualizzare i contenuti di Extra ci basterà selezionare il canale 55 con il nostro telecomando.

Cine34, debutto dedicato al grande Fellini

Per Cine34, il canale principe per tutti gli appassionati di cinema, è stata scelta una data di debutto molto particolare. Oggi, infatti, ricade il centesimo anniversario dalla nascita di uno tra i più grandi registi italiani, Federico Fellini, nato a Rimini proprio il 20 gennaio 1920.

Proprio a Fellini è dedicata la prima giornata di programmazione di Cine34. Da mattina fino a sera, infatti, sono in programmazione alcune delle pellicole più conosciute del grande regista italiano. Stiamo parlando di film del calibro di La voce della Luna (1990), I vitelloni (1953), Otto e Mezzo (1963) che andranno in onda nel pomeriggio. Amarcord (1973), La Dolce Vita (1960) e Giulietta degli Spiriti (1965) saranno trasmessi, invece, in serata.

La programmazione divisa in aree tematiche

Cine34 nasce indubbiamente per soddisfare le passioni cinematografiche di tutti. Questo è il motivo per cui il Biscione ha deciso di dividere le programmazioni del suo nuovo canale in diverse aree tematiche. A ciascuna verrà dedicato un giorno della settimana.

Lunedi: pellicole classiche dei maestri del cinema italiano;

martedi: commedia sexy all’italiana;

mercoledi: film polizieschi;

giovedì: film della commedia italiana;

venerdi: pellicole thriller per una serata all’insegna del brivido;

sabato: film western;

domenica: selezione di film cult nella storia del cinema italiano.

Non ci sarà giorno, dunque, in cui Cine34 non offrirà i migliori film del cinema italiano ai suoi telespettatori.

Canale34 anche in streaming e su mobile

Il nuovo Canale34 non sarà visibile soltanto in modalità classica. Potremo vederne i contenuti anche in streaming (sul sito ufficiale) o mediante l’applicazione Mediaset Play. Una volta effettuata la nuova ricerca dei canali, che porterà l’aggiornamento automatico della lista canali, avremo questo nuovo canale tematico sul nostro televisore.

Un periodo, questo, di sicura importanza per il gruppo che ha proceduto, da poco, alla rimodulazione dei suoi tre canali principali (italia 1, rete 4 e canale 5) che sono stati resi disponibili, in modalità HD, rispettivamente sui canali numero 6, 4 e 5.