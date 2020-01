Maria De Filippi choc: ‘Quella scena dietro le quinte andava censurata, non dovevano vedermi così’. Lacrime in studio

Javier disperato ad Amici 19: ecco il motivo

Nell’ultima puntata di Amici 19 andata in onda sabato scorso nei banchi della scuola televisiva mancava un allievo. Stiamo parlando del ballerino spagnolo Javier. Per quale motivo non era presente? Il ragazzo stava piangendo disperato nella sale prove e non aveva nessuna intenzione di uscire da lì.

In poche parole il giovane provava troppa vergogna per quello che aveva commesso giorni prima. Infatti, negli spogliatoi, sotto l’occhio vigile delle telecamere ha pronunciato della parole molto gravi nei confronti dello staff del talent show, professori e danzatori professionisti.

Maria De Filippi raggiunge il ballerino Javier in sala prove

Non vedendolo tra i banchi, Maria De Filippi ha preso una decisione molto importante: lasciare lo studio di Amici e raggiungere Javier nella sala prove. A quel punto la conduttrice pavese si è avvicinato al ballerino iberico per tranquillizzarlo. Poi gli ha chiesto di guardarla in faccia dicendo che a tutti capita di fare o dire delle cose sbagliate, ma l’importante è riconoscere i propri errori.

Quindi lo ha invitato di seguirla in studio per affrontare in prima persona tutti coloro cui ha offeso. Lo ha preso sotto braccio e attraversando i corridoi degli studi Elios di Roma hanno raggiunto il palco. Cosa è successo lì? Andiamo a vederlo insieme.

Maria De Filippi voleva censurare una scena sul ballerino Javier

Ma il ballerino Javier è scoppiato ancora una volta a piangere rendendosi conto di averla fatta grossa ad Amici 19. Anche la padrona di casa Maria De Filippi è apparsa visibilmente commossa dalla disperazione del ballerino spagnolo dichiarando a tutti presenti qualcosa di inatteso.

La conduttrice ha detto che sinceramente avrebbe voluto censurare quella parte in cui lei è andata a rincuorare Javier. Ma non ha potuto perché nel caso dovesse arrivare al serale, qualcuno potrebbe avere da ridire sul suo comportamento. Morale della favola? Dopo aver ricevuta una strigliata da parte dei professionisti del talent show, il ragazzo è rimasto comunque un allievo ufficiale.