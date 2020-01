‘Voglio giocare con la tua schiena’: Anna Tatangelo seminuda si rotola nel letto, la reazione di Gigi D’Alessio [FOTO]

Anna Tatangelo ammalia il popolo del web

Anna Tatangelo quest’anno non farà parte dei 22 Big della 70esima edizione del Festival di Sanremo, tuttavia trova sempre il modo di far parlare di sé. La cantante di Sora, infatti, oltre a lavorare al suo ultimo disco che uscirà prossimamente, delizia il popolo del web con degli scatti mozzafiato.

Il suo profilo Instagram, infatti, è pieno zeppo di foto che la ritraggono in pose sensuali. E in tutto questo cosa ne pensa il suo compagno Gigi D’Alessio? A quanto pare è d’accordo con la madre di suo figlio Andrea.

Anna Tatangelo incanta il web con la sua schiena nuda

Qualche giorno fa Anna Tatangelo ha colpito il popolo del web che la segue grazie all’ultimo scatto condiviso sul suo account ufficiale IG. La cantante frusinate mostra un volto magnetico e sguardo affascinante, per non parlare del corpo sensuale e curve mozzafiato.

Senza ombra di dubbio l’artista di Sora è sexy dalla nascita, anche senza farlo di proposito. E con la nuova foto ha voluto provocare i follower mostrandosi distesa sul letto mentre fissa dritta l’obbiettivo e lascia vedere la schiena nuda. Una parte del corpo appena fasciata da un body aderente.

Ma i seguaci non hanno non potuto notare un dettaglio: un tatuaggio vicino l’osso sacro. Infatti molti di essi le hanno scritto osa rappresenta, mentre altri le hanno fatto una proposta indecente. Nello specifico le hanno domandata se da la possibilità di giocare con la sua schiena. (Continua dopo il post)

La reazione di Gigi D’Alessio

Ma quel’è stata la reazione di Gigi D’Alessio a questa foto bollente? Nessuna, infatti il noto cantautore napoletano non ha lasciato nessun like o commento sotto. Se dobbiamo essere precisi in nessun post condiviso dalla frusinate c’è un segno da parte del partenopeo. Per caso non approva le sue iniziative social?

Da qualche settimana sul web è iniziata a girare una voce che li vedrebbe ancora una volta in crisi dopo la separazione avvenuta più di un anno fa. Sarà la verità oppure una fake? Resta il fatto che i due cantanti non si fanno mai vedere insieme.