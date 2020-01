Non è l’Arena, Tony Colombo e Tina Rispoli umiliano Giletti in diretta: “Vergognoso” (VIDEO)

Ieri è andata in onda una nuova puntata di Non è l’Arena e tra gli ospiti ci sono stati anche Tony Colombo e Tina Rispoli. I due protagonisti hanno commentato, ancora una volta, la questione relativa alle nozze super trash a cui hanno dato luogo, ma non solo.

Ad un certo punto del dibattito, infatti, Massimo Giletti ha mostrato delle immagini importanti. Esse rappresentavano i legami della donna del cantante con alcuni volti malavitosi del napoletano.

Nel momento in cui i due ospiti hanno preso atto di quanto fosse stato mostrato, hanno dato di matto ed hanno incominciato ad attaccare ferocemente il conduttore. A loro avviso, infatti, il direttore della trasmissione li avrebbe chiamati in studio non per far valere le loro ragioni, ma solo per fare ascolti.

Le dichiarazioni di Tony Colombo a Non è l’Arena

Non è l’Arena, ormai, sta assumendo le stesse caratteristiche di Live non è la D’Urso. In occasione della puntata di ieri, infatti, anche Giletti ha voluto ospitare in studio Tony Colombo e Tina Rispoli. Il cantante aveva annunciato che avrebbe raccontato tutta la verità in merito alle nozze e alla sua completa estraneità a quanto accaduto alla famiglia della sua consorte.

Tony, infatti, ha ribadito di essere in possesso delle autorizzazioni del Comune di Napoli in merito al concerto organizzato in Piazza del Plebiscito per il suo matrimonio e anche per quanto concerne la sfilata di cavalli per la città. Il neomelodico, inoltre, ci ha tenuto a chiarire di non c’entrare assolutamente nulla con la famiglia di Tina e con volti malavitosi a cui è stato accostato il suo nome.

Tina Rispoli e il marito contro Giletti

Anche la dama si è difesa dicendo di non conoscere affatto quello che faceva suo marito, dato che è sempre stata chiusa in casa. Per tale ragione, nel momento in cui Tony Colombo e Tina Rispoli sono stati accostati alla camorra, hanno perso le staffe ed hanno minacciato di andare via. I sue sono sobbalzati dalla sedia ed hanno accusato tutto il programma di voler solo marciare sulla vicenda.

Giletti ha provato a farli ragionare dicendogli che in questo modo stessero violando l’accordo preso, ma il cantante e la sua donna non ne hanno voluto sapere. Il cantante ha concluso lasciando intendere che da Barbara D’Urso si è sempre sentito accolto rispetto a quanto accaduto nella trasmissione di Giletti.