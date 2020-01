La scelta di Giulio Raselli è Giulia, Giovanna reagisce male: gesto mai visto prima (VIDEO)

Giulio Raselli ha, finalmente, compiuto la sua scelta e il suo cuore l’ha condotto verso Giulia D’Urso. La ragazza è stata felicissima nell’accogliere la decisione, sta di fatto che gli ha risposto con un bel si.

Ad ogni modo, prima di questo momento idilliaco è accaduto un vero caos quando il tronista ha informato Giovanna di non essere la predestinata. Quest’ultima ha avuto una reazione molto pesante che ha spinto Raselli a compiere un gesto molto scortese nei suoi confronti.

Giovanna capisce di non essere la scelta

Come di consueto, la puntata della scelta è incominciata con l’ingresso in studio di tronista e corteggiatrici. Dopo poco tempo sono andati in onda i best moments vissuti con entrambe e le ultime esterne effettuate prima del grande giorno. A seguito di tali messe in onda, la padrona di casa è passata al momento della scelta di Giulio Raselli ed ha chiesto a Giulia e Giovanna di lasciare lo studio.

Dopo pochi istanti, il tronista ha chiesto di incontrare l’Abate. Come spesso capita, la prima ad entrare è sempre la non scelta e, anche in questo caso, la tradizione non è stata modificata. La ragazza, resasi conto del troppo poco tempo trascorso, ha intuito di non essere la preferita e si è posta subito in modo ostile nei confronti del ragazzo. Giulio non ha affatto gradito il suo comportamento, sta di fatto che le ha detto di aver rovinato tutto, anche un momento così delicato.

Dopo la lite Giulio Raselli sceglie Giulia

A quel punto, allora, Giovanna si è alzata in piedi ed ha continuato a spiegare le sue ragioni, ma è stata interrotta dal tronista che l’ha invitata ad andare via. L’Abate, basita, ha detto a Raselli che avrebbe voluto screditarlo in modo più pesante, ma non era necessario, dal momento che ci stava pensando lui stesso a fare una pessima figura. Il pubblico l’ha applaudita e lei ha lasciato lo studio. (Continua dopo il video)

Insomma, una reazione mai vista prima, dato che chi siede sul trono ha sempre provato a rincuorare la non scelta. Dopo poco ha fatto il suo ingresso Giulia e Giulio Raselli ha compiuto in modo turbato la sua scelta. Con l’aiuto di Maria De Filippi è poi riuscito a dirle di volerla al suo finaco in quanto innamorato di lei. Tina ha concluso dicendo fosse una tra le scelte più emozionanti.