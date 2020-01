Un posto al sole, spoiler 21 gennaio 2020: la scelta di Fabrizio sorprende Marina

Le avventure di Un posto al sole del giorno martedì 21 gennaio rivelano tanti colpi di scena inaspettati. I telespettatori di questa longeva soap opera italiana resteranno di stucco dinanzi alla decisione di Fabrizio Rosato.

Quest’ultimo sorprenderà Marina Giordano onde convincerla del suo amore. Angela e Franco continueranno ad avere un’accesa divergenza di opinioni sulla Gagliardi e la loro primogenita. Infine, Otello tornerà a sorridere.

Anticipazioni Un posto al sole, trama del 21 gennaio

Fabrizio, dopo lo scontro con lo zio Sebastiano, cercherà di dimostrare a Marina che i suoi sentimenti per lei sono completamente sinceri. Per tale ragione il Rosato prenderà una decisione a dir poco clamorosa che lascerà tutti di stucco. In seguito, quando Roberto vedrà la Giordano pensierosa, le chiederà che cosa è successo e si registrerà un riavvicinamento tra i due. Ritorno di fiamma?

Intanto, Angela e suo marito continueranno a discutere animatamente sulla questione legata alla loro primogenita Bianca. Quest’ultima, da quando ha cambiato maestra, non riesce più ad affrontare il percorso scolastico in maniera serena. Ebbene, se Angela sarà propensa a far seguire la piccola da un insegnante privato, Franco si dirà convinto che a cambiare atteggiamento dovrà essere la maestra Maria Grazia Gagliardi.

Spoiler Un posto al sole

Nella puntata di martedì 21 gennaio di Un posto al sole si parlerà anche di Giulia la quale sarà pensierosa per la questione di Marcello. L’uomo non si farà più vivo e la donna sarà convinta di essere stata lei a comportarsi male nei suoi confronti. La Poggi si sfogherà con Ornella. Infine, Otello e Renato sembreranno essersi chiariti. L’ex vigile sarà molto sereno e pare che la lite con Teresa stia per risolversi.

Durante la settimana, la questione di Bianca prenderà una piega diversa. Angela si ritroverà a parlare con la Gagliardi e si renderà conto di come stanno realmente le cose. Ma il vero colpo di scena sarà il ritorno di Leonardo, ovvero il sosia di Tommaso. Serena lo incontrerà e qualcosa in lei potrebbe cominciare a vacillare. Filippo, preoccupato per il silenzio della moglie, deciderà di rompere ogni indugio.