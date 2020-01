Kikò Nalli svela un segreto sulle nozze con Tina: “Mentre stavo entrando in Chiesa…” (VIDEO)

Kikò Nalli è stato ospite di Caterina Balivo nel corso della puntata odierna di Vieni da me e in tale occasione ha parlato delle nozze con Tina e del rapporto con Ambra. L’ospitata dell’hair-stylist ha generato parecchio sgomento per i fan del programma dato che tutti ricorderanno dell’alterco avvenuto con la conduttrice.

Diversi anni fa, infatti, i due ebbero dei disguidi su questioni lavorative che portarono il parrucchiere a non presenziare più a Detto Fatto. Ad ogni modo, i dissapori adesso sembrano completamente appianati, sta di fatto che hanno avuto una conversazione molto tranquilla e piacevole.

La confessione di Kikò sulle nozze con Tina

Nel corso dell’intervista con Caterina Balivo, Kikò Nalli ha toccato molti tasti, tra cui un inaspettato retroscena avvenuto alle nozze con Tina Cipollari. L’hair-stylist ha voluto condividere con tutti i fan un segreto che nessuno sa. Poco prima di entrare in Chiesa, l’uomo ha confessato di aver ricevuto una telefonata dal suo medico, il quale l’ha informato che sua madre fosse gravemente malata.

Il protagonista non è voluto entrare troppo nel merito della vicenda, ad ogni modo, si è limitato a dire che adesso, per fortuna, la donna è guarita e sta bene. Il parrucchiere ha svelato di essere salito sull’altare con il volto traumatizzato dalla notizia appena appresa. È questo il motivo per il quale, nelle varie foto trapelate sul web, lui appare sempre con il volto serio e triste.

Nalli e il rapporto con Ambra Lombardo

Dopo questo inaspettato segreto sulle nozze con Tina Cipollari, Kikò Nalli è passato a raccontare della sua storia con Ambra Lombardo. Quest’ultima, ha deciso di mandare al suo fidanzato un messaggio molto intenso che ha fatto commuovere parecchio l’ospite in studio. In seguito, il protagonista ha spiegato di essere in ottimi rapporti con la sua donna ed ha smentito anche i pettegolezzi in merito all’astio con la sua ex moglie.

Anche Tina è serena e tranquilla con il suo attuale compagno, pertanto, il clima in famiglia non è affatto teso come molti avevano lasciato intendere. Non ci sarebbe, dunque, nessuna gelosia da parte della Cipollari per la nuova relazione del suo ex marito.