“Mi ha picchiata”: Nina Moric denuncia Luigi Favoloso

Live-Non è la d’Urso ancora campionessa di ascolti. La puntata di domenica 19 gennaio 2020, ha registrato ascolti record. In studio era presente anche Nina Moric per parlare della spinosa faccenda legata alla scomparsa di Luigi Mario Favoloso. La modella ha denunciato l’ex fidanzato.

Live-Non è la d’Urso: la Moric parla di Luigi Favoloso

Nella puntata di eri 19 gennaio andata in onda su Canale 5, Nina Moric è stata ospite di Barbara d’Urso per dare la sua versione dei fatti riguardo la scomparsa di Mario Favoloso.

Non solo. La modella ha voluto rivelare clamorosi retroscena sulle presunte violenze dell’uomo. Favoloso ha fatto perdere le sue tracce a inizio gennaio, dopo aver chiuso la relazione con Nina Moric. E’ stato lo stesso Luigi a farsi sentire, affermando di trovarsi all’estero.

La scomparsa di Favoloso ha fatto emergere altri dettagli sul rapporto tra lui e la Moric, che ha rivelato di essere stata maltrattata dall’ex fidanzato. Pare inoltre che Luigi abbia picchiato Carlos. Sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, dato che Nina ha lasciato Favoloso immediatamente. Nello studio di Live-Non è la d’Urso la Moric ha detto di aver sporto denuncia, nonostante abbia specificato di non poterle parlare nel dettaglio.

Le prove di Nina Moric

Durante l’ospitata a Live-Non è la d’Urso, la Moric ha dichiarato di avere un referto medico dell’ospedale che proverebbe quanto fatto da Favoloso. Ha inoltre fatto un appello al diretto interessato, dicendogli di prendersi le sue responsabilità e di tornare a casa, in quanto deve affrontare la giustizia.

Non è dello stesso avviso la madre Loredana, che ha parlato di un presunto tradimento subito da Nina Moric. Luigi Favoloso si sarebbe arrabbiato proprio a causa di questo fatto, finendo per prendersela anche con Carlos. La Moric ha smentito tutto, ricordando che la violenza resta un fatto ingiustificabile e gravissimo.

Loredana, la madre di Favoloso, si è infuriata con la modella, in quanto convinta che si sia inventata tutto riguardo le violenze domestiche. A prova di ciò, ha fatto sentire un audio in cui la Moric diceva di non sapere dove fosse Luigi.

Secondo la madre di Favoloso, una donna distrutta dopo aver subito violenza, non avrebbe avuto alcun interesse a cercare chi le ha fatto del male. Infine, la lite tra Loredana e Nina a Live-Non è la d’Urso è degenerata nel momento in cui la madre di Luigi ha tirato in ballo il padre della Moric, facendola scoppiare in un pianto disperato.