GF VIP: la frecciatina di Serena Enardu a Barbara D’Urso

Come sappiamo, Pago è attualmente uno dei partecipanti del GF VIP edizione 2020. Sul cantante Serena Enardu ha rilasciato alcune dichiarazioni, attaccando inoltre Barbara D’Urso sui social. Quest’ultima sarebbe stata colpevole di alcune frecciatine nel corso dell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso nei suoi confronti.

Tutto sarebbe iniziato nel corso della prima settimana del reality Mediaset, quando Serena era stata isolata all’interno della Casa mentre attendeva di conoscere l’esito del televoto. In quel frangente c’era stata una discussione tra Barbarella ed Elga Enardu.

GF VIP: Serena Enardu offesa con Barbara D’Urso?

In un primo momento, come ricorda Coming Soon in un recente articolo, l’ex tronista aveva chiesto agli autori di Domenica Live un intervento per difendere sua sorella gemella, per poi tornare sui suoi passi, rifiutando l’ospitata alla puntata dello show.

Durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, Barbara ha avuto come ospite Miriana Trevisan, alla quale la conduttrice ha chiesto pareri riguardo ai possibili sentimenti dell’ex marito nei confronti di Serena Enardu. La D’Urso ha tuttavia esternato una certa difficoltà a pronunciare il nome dell’ex tronista. L’atteggiamento in questione ha indispettito non poco Serena, che sui social ha dichiarato: “Ma si può?”.

I reali sentimenti nei confronti di Pago

Dopo essersi sfogata nei confronti di Barbara D’Urso, Serena Enardu si è di nuovo rivolta ai suoi fan, decidendo di fare importanti esternazioni riguardanti Pago. Serena non ha ben chiaro il suo futuro. Lei è già consapevole che proverà in maniera alternata momenti di tristezza e di felicità.

Enardu ha dichiarato come sua nonna dicesse sempre che a tutto c’è rimedio, tranne che alla morte. Di seguito la clamorosa confessione: la donna continuerebbe a mandare, di tanto in tanto, messaggi al WhatsApp di Pago, nonostante il suo cellulare risulti spento dal 6 gennaio scorso alle ore 13:00.

Serena è ben consapevole che, per ovvi motivi, non riceverà risposta dato che il cantante è impegnato nella casa del GF VIP. Tuttavia a volte sente l’esigenza di prendere lo stesso il cellulare e controllare se ha ricevuto qualche messaggio nel frattempo. Un atteggiamento che la stessa Serena ha definito “stranissimo”, ma lei non può fare a meno di comportarsi così. Se questo non è amore…