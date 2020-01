Carlo Conti ‘fa fuori’ Milly Carlucci dal venerdì sera di Rai Uno: ecco il motivo

Dopo Milly Carlucci arriva Carlo Conti

Da un paio di settimane in prime time su Rai Uno va in onda Il cantante mascherato, il format coreano condotto da Milly Carlucci. Mancano ancora due appuntamenti prima della conclusione del programma ma già siamo a conoscenza di cosa verrà trasmesso dopo.

Infatti, escludendo venerdì 7 febbraio, serata in cui andrà in onda la semifinale della 70esima edizione del Festival di Sanremo, grazie al portale web Blogo, possiamo dirvi che da venerdì 14, ci sarà Carlo Conti. Il conduttore fiorentino, infatti, prima di tornare con La Corrida, per San Valentino sarà sul piccolo schermo. Con cosa? Con la tournée dello spettacolo teatrale che da settimane lo vede protagonista.

Il padrone di casa di Tale e Quale Show sarà insieme ai sui amici e colleghi toscani Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. C’è da dire che lo spettacolo in diretta sarà il 24 e 25 gennaio presso il Teatro Verdi di Montecatini Terme.

Lo spettacolo teatrale di Conti-Pieraccioni-Panariello

Stando a quanto riportato dal portale web TvBlog, dopo la puntata speciale dello spettacolo teatrale con Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, sulla prima rete della tv di Stato dovrebbe partire la nuova stagione de La Corrida, dilettanti allo sbaraglio.

Come sempre, alla guida del programma ideato da Corrado, il presentatore fiorentino condurrà da venerdì 21 febbraio 2020, tranne imprevisti dell’ultimo minuto o cambi di palinsesto. Quindi anche quest’anno il varietà farà compagnia al pubblico di Rai Uno il venerdì sera.

I prossimi impegni in televisione di Carlo Conti

Quindi tra circa un mese prenderà il via la nuova edizione de La Corrida. Una volta terminata, Carlo Conti andrà in vacanza e successivamente con molta probabilità si getterà a capofitto nella preparazione dell’edizione di Tale e Quale Show 2020. A quanto pare da settembre in poi.

Naturalmente sarà proposta la versione con i personaggi dello spettacolo visto che alcune settimane fa lo stesso artista toscano aveva detto che la trasmissione dovrebbe continuare in questa direzione. Quindi mettendo da parte un’ipotetica stagione con i nip. Inoltre il presentatore fiorentino potrebbe essere di nuovo il direttore artistico dello Zecchino D’oro, la kermesse canora dedicata ai più piccoli.