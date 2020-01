Il Segreto anticipazioni spagnole: Francisca e Isabel si alleano

Nelle puntate spagnole de Il Segreto non mancheranno nuovi intrighi e inaspettate alleanze. Dopo il ritorno a Puente Viejo di Francisca, tutto sarà destinato a cambiare. La Montenegro e Isabel stringeranno una forte alleanza, mentre Raimundo è ancora alla ricerca della donna.

Il Segreto: Isabel e Francisca alleate

Stando alle anticipazioni della soap opera iberica, nelle puntate che vedremo in onda su Canale 5 tra qualche mese, ci sarà grande scompiglio alla Casona. Marta si arrabbierà con sua sorella Rosa, decisa ad andare a teatro con Adolfo.

Come mai questa gelosia? Nel mentre, la situazione alle miniere non sarà affatto tranquilla. Il capitano Huertas, Don Filiberto e Mauricio penseranno a come fare perché le cose non degenerino. Adolfo parlerà con Tomás riguardo i suoi sentimenti verso Marta. L’amante di Marcela dirà all’amico di stare molto attento, invitandolo a non prendere in giro Rosa, anch’essa innamorata di lui.

Stando alle anticipazioni de Il Segreto inoltre, Cosme si confronterà con Matias, raccontandogli di aver paura di perdere il lavoro, se continuerà a partecipare alle sommosse operaie. Il Castaneda però, lo inviterà a non demordere. Nel frattempo, alla Casona, Isabel e Francisca parleranno della loro nuova alleanza. Entrambe sono interessate ad avere completo controllo di Puente Viejo.

Nuovi amori a Puente Viejo

Le anticipazioni de Il Segreto svelano che Puente Viejo sarà animato da nuove storie d’amore. Ramon sarà perdutamente innamorato di Marta, che tuttavia non ricambierà. La ragazza infatti è attratta da Adolfo, ma non è sicura che il giovane sia sincero con lei.

Carolina invece si innamorerà di Pablo, ma la loro storia sarà impossibile, in quanto scopriranno dopo diverso tempo di essere fratelli. I due però, non rinunceranno alla loro relazione.

Proseguendo con le anticipazioni della nuova stagione de Il Segreto, Matias sarà sempre più convinto di portare avanti le sue battaglie per gli operai. La cosa non piacerà a Marcela, che non perderà tempo per confidarsi con Tomas, il suo amante. I due avranno anche una discussione, nel mezzo della quale arriverà il Castaneda, sul punto di scoprire la relazione clandestina della moglie.

Infine, nelle puntate de Il Segreto in onda prossimamente su Canale 5, Marcela si lamenterà con il marito per la sua distanza. Ormai è un uomo diverso e non sembra dare così importanza alla sua famiglia. La Del Molino si renderà conto di non essere più innamorata, ma non confesserà a Matias la sua storia clandestina per il bene di Camelia.