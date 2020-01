Una Vita puntate spagnole: Ursula costretta a dormire per strada

Arrivano nuove anticipazioni di Una Vita, la soap opera spagnola che ha conquistato il pubblico di Canale 5. Nelle puntate iberiche, Ursula tornerà ad Acacias dopo una lunga assenza ma sarà accolta con grande odio da parte di tutti.

La Dicenta dormirà per strada, avendo ormai perso tutto. Intanto, Ramon sarà deciso a rendere pubblica la sua nuova relazione con Carmen dopo la morte di Trini.

Una Vita anticipazioni: Ramon e Carmen si amano

Nelle prossime puntate della soap opera iberica, Ramon si riprenderà dopo la morte tragica di Trini. Tornato al paesino, proverà a dare una possibilità concreta alla sua storia d’amore con Carmen. Nel frattempo, Antonito riceverà una lettera che lo destabilizzerà.

Il Palacios è stato chiamato alle armi. Bellita invece sarà alle prese con il difficile rapporto con sua figlia, che di recente è stata arrestata. La donna la punirà proibendole di uscire. Non farà però che peggiorare le cose.

Gli spoiler di Una Vita inoltre, raccontano che Ramon e Felipe penseranno ad una soluzione per salvare Antonito dalla chiamata alle armi, scartando l’idea del giovane di scappare immediatamente dalla Spagna. Cosa avranno in mente?

Il ritorno di Ursula

Proseguendo con gli spoiler di Una Vita, Ursula tornerà ad Acacias ma senza un soldo e una casa per dormire. La Dicenta così, sarà costretta a dormire per strada. Ramon invece scriverà una dolcissima lettera romantica a Carmen, pregandola di essere paziente con lui. Il Palacios infatti, dopo aver saputo del fatto che Antonito è stato chiamato alle armi, non se la sentirà di dire ai vicini di avere una nuova storia d’amore.

Ursula chiederà l’elemosina alle donne che incontrerà in piazza ma nessuna le sgancerà una peseta. Susana e Rosina ne saranno sconvolte e proveranno pietà per lei. La Dicenta si sentirà mortificata nel profondo e, come suo solito, prometterà di vendicarsi.

Infine, nelle prossime puntate di Una Vita, ci sarà un altro inaspettato ritorno. Genoveva, dopo aver perso il marito Samuel a causa di un attentato, si presenterà nel quartierino con un nuovo uomo, Alfredo Bryce. Le bigotte del paesino inizieranno a spettegolare, ma la dark lady non darà credito alle voci cattive sul suo conto.