Uomini e Donne, anticipazioni 21 gennaio: malore in studio, interviene il medico

Primo appuntamento settimanale del parterre senior di U&D

Dopo la puntata in diretta per via della scelta di Giulio Raselli, oggi pomeriggio alle 14:45 su Canale 5 va in onda il primo appuntamento settimanale del Trono over di Uomini e Donne.

Stando alle anticipazioni riportate dal sito internet Il Vicolo delle News, i telespettatori avranno la possibilità di vedere le consuete sfilate. A prendere il via saranno le dame con Pamela, successivamente sarà il turno dei cavalieri con Jean Pierre come apri pista.

Ma non è finita qui, infatti un gesto commuoverà Gemma Galgani, talmente l’emozione sarà forte che si sentirà poco bene. A quel punto interverrà Tina Cipollari che, come al suo solito chiamerà l’intervento del medico. Questo durante la puntata si ripeterà un paio di volte.

Spoiler Trono over: la sfilata delle dame

Stando agli spoiler del parterre senior di Uomini e Donne la prima dama a sfilare sulla passerella sarà Pamela. Quest’ultima indosserà con un modello sirena blu mozzafiato lasciando i presenti senza parole.

Subito dopo sarà il turno di Gemma Galgani che avrà un vestito rosso e per l’occasione ha scelto come sottofondo un celebre brano di Loredana Bertè. Quindi toccherà a Veronica e poi Barbara De Santi la quale avrà una forte discussione con Mattia. Il motivo?

Il cavaliere non si è più fatto sentire, ma lui reagirà malamente alle parole della donna dandogli un voto negativo. Valentina si offenderà perchè verrà criticata per le sue gambe e deciderà poi di rimanere in disparte per la sfilata dei cavalieri.

Uomini e Donne: Gemma Galgani ha un mancamento

Le anticipazioni fornite dal portale web Il Vicolo delle News sulla puntata odierna del Trono over di Uomini e Donne, rivelano che sarà il turno dei cavalieri. Massimiliano stupirà tutti i presenti nello studio 6 dell’Elios in Roma perché creerà una certa atmosfera durante la sfilata, ossia si ispirerà al celebre film Ufficiale e gentiluomo.

Sempre l’uomo scenderà dalla passerella per avvicinarsi ad Aurora e darle un bacio sul collo. Quindi la prenderà in braccio facendole fare il giro dello studio. A quel punto Gemma Galgani si sentirà mancare per la forte emozione, quindi Tina Cipollari si sentirà in dovere di far chiamare il dottore per farla visitare.