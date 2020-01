Pamela Perricciolo contro la mamma di Favoloso “Voleva arrivare al trono ma…”

Anche Pamela Perricciolo attacca Loredana Fiorentino, la madre di Luigi Mario Favoloso voleva arrivare al trono

Non si placano le polemiche verso Loredana Fiorentino, la madre di Luigi Mario Favoloso. Adesso contro di lei si scaglia anche Pamela Perricciolo, l’ex agente di Pamela Prati. Colei che è stata una delle artefici del caso Mark Caltagirone ha infatti parlato contro la Fiorentino e lo ha fatto pubblicando delle Instagram Stories.

I commenti della Perricciolo sono arrivati mentre era in corso la puntata di “Live Non è la D’Urso”, proprio mentre sul caso era intervenuto Gianluigi Nuzzi.

Insieme al giornalista e conduttore di Quarto Grado c’era anche Alessandra Mussolini: entrambi stavano dicendo di dubitare della sincerità della signora. E non solo! Gianluigi Nuzzi e Alessandra Mussoli avevano anche azzardato l’idea che probabilmente Nina Moric aveva ragione.

Pamela Perricciolo attacca la madre di Luigi Mario Favoloso

Le parole della Mussolini sono state molto chiare e non ha esitato ad accusare la mamma di Luigi Mario Favoloso di essersi comportata in maniera ambigua. La Moric aveva detto che la madre di Favoloso sapeva dov’era il figlio e che i due erano complici di questa messinscena.

Ricordiamo che l’ex della Moric è scomparso dalla fine di dicembre 2019 e di lui non si sa nulla. Sulla vicenda ha parlato però anche Pamela Perricciolo, che nelle sue Stories ha detto che la Fiorentino mira ad entrare nel mondo dello spettacolo.

E per togliere ogni speranza alla Fiorentino le dice apertamente che lei non andrà sul trono. Insomma, la Perricciolo ha detto alla signora di dire la verità, ovvero qual era il suo obiettivo.

Loredana Fiorentino ambiva al trono?

Il messaggio della Perricciolo non è passato inosservato e molti si sono chiesti cosa volesse dire Donna Pamela. Ha voluto forse alludere al trono di Uomini e Donne? Più precisamente, al Trono Over, visto che all’altro accedono solo i giovani?

A questo riguardo la Perricciolo ha detto alla Moric di spiegare quali erano le intenzioni della Fiorentino. Ovviamente in tutta questa situazione non si può fare a meno di parlare del programma di Maria De Filippi, anche se non si capisce cosa c’entra.

Sicuramente la Perricciolo dovrà spiegare anche lei se sa veramente qualcosa al riguardo. E la Fiorentino dovrà anche chiarire alcune cose, meglio che lo faccia presto per non essere bersagliata ancora.