Sandra Milo, Bettino Craxi: “a letto era importante anche sotto quell’aspetto”

Sandra Milo rivelazioni bollenti, Craxi a letto era importante, si incontravano all’Hotel Raphael

In occasione del ventennale della morte di Bettino Craxi sono venute a galla aneddoti e curiosità su quello che è stato un uomo odiato e temuto. Di Craxi si è parlato anche nella vita privata e il film “Hammamet” ha permesso di scoprire tante curiosità sul politico.

Fra le donne che hanno fatto parte della sua vita c’è stata anche Sandra Milo, attrice del passato molto sexy. Oggi lo ricorda come un uomo importante, e come dice lei anche sotto quell’aspetto. La Milo, intervistata da Novella 2000, ha confessato di essere stata la sua amante per anni.

Di lui ha detto che era un uomo molto intelligente, molto curioso, come d’altronde lo sono tutte le persone di talento. Nell’intervista Sandra Milo ha raccontato che si erano conosciuti da ragazzi nella Milano degli Anni Sessanta e che lei all’epoca era molto affascinata dall’idea socialista. Vedeva i suoi comizi ed era attratta dalla sua voce e dal suo modo di parlare.

Sandra Milo e gli aneddoti su Bettino Craxi

Sandra Milo nell’intervista ha raccontato diversi aneddoti su Bettino Craxi. L’attrice ha raccontato che fra di loro la passione si accese durante una puntata di “Bontà Loro” con Maurizio Costanzo. Lei aveva un cappellino con la veletta dal quale rimase colpito, e infatti la chiamò subito.

Da quel momento ebbe inizio la loro frequentazione. I due amanti si incontravano spesso nella casa di una contessa amica di Craxi a Piazza Navona. Spesso però gli incontri avvenivano anche all’Hotel Raphael, dove cenavano anche con Ferdinando Mach e Filippo Panseca, il creatore del garofano simbolo del partito.

Tutti adoravano Craxi e loro due, anche se la passione non finì mai, purtroppo poi misero fine alla relazione. All’epoca lei era sposata e Craxi era molto impegnato, per cui vedersi era davvero molto complicato.

Craxi era adorato da tutti

Craxi era sempre circondato da tante persone e ad un certo punto doveva anche lui continuare il suo percorso. Perciò smisero di vedersi senza rancori e tornarono alle loro rispettive vite. Craxi era sposato e riguardo alla moglie la Milo ha detto che Anna è una donna fantastica. All’epoca la Milo aveva scritto un libro dal titolo Venere e il Psi, che però non era stato pubblicato.

Una sera, ad una prima alla Scala di Milano, in teatro c’era anche Anna Craxi. Qualcuno durante l’intervallo le disse che la Milo aveva scritto un libro sul Psi e Bettino. Per evitare pettegolezzi Anna disse che Sandra lo aveva fatto leggere prima a lei.