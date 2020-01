Emanuela Tittocchia contro Fabio Testi: “Ci ha provato con una mia amica davanti a me”

Nuove accuse da parte di Emanuela Tittocchia a Fabio Testi, ci ha provato con una sua amica davanti a lei mentre stavano insieme

Ospite a Pomeriggio 5, programma condotto da Barbara D’Urso su Canale5, Emanuela Tittocchia attacca Fabio Testi e lancia nuove accuse contro di lui. Anche se non stanno insieme da tempo, la Tittocchia non ha dimenticato quello che è successo fra loro.

I due hanno vissuto una relazione molto burrascosa, soprattutto per le cose combinate da Testi. Nello studio di Canale 5 Emanuela torna quindi a parlare del suo ex e rivela qualcosa di inedito. La Tittocchia ha detto che una sera, mentre si trovava a casa del fidanzato con una sua amica, d’un tratto lui ha fatto qualcosa di inaudito.

Da un lato Testi toccava la gamba di Emanuela, e al tempo stesso ha iniziato a toccare la sua amica che stava dall’altro lato. La rivelazione della Tittocchia è sconcertante e ha voluto raccontarla proprio per far capire che razza di uomo sia Fabio Testi.

Emanuela Tittocchia accusa Testi di provarci con tutte

In quel momento Emanuela Tittocchia non sapeva cosa fare. Lei era la sua fidanzata e non gradiva che toccasse la coscia della sua amica. Ingenuamente pensava che tutto sarebbe finito lì, che lui si sarebbe fermato.

Ma invece non era ancora finita! Infatti, quando lei e la sua amica si sono alzate lui ha cominciato ad abbracciarla e faceva lo stupido con lei. A quel punto la Tittocchia si è alzata e anche la sua amica, e insieme sono andate via. Le accuse della Tittoccchia sono pesanti, ma l’ex di Testi ha voluto raccontare questo fatto per dire che lui ci prova con tutte.

Nonostante il racconto di Emanuela che è apparsa sincera, non è stata creduta del tutto in studio. A dubitare delle sue parole è stato il giornalista Fredella, che le ha detto apertamente di non credere alle sue parole.

Fabio Testi e le sue frasi infelici sulle donne

In questi giorni si è fatto un gran parlare su alcune frasi pronunciate da Fabio Testi, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip. L’attore ha detto alcune frasi di cattivo gusto sulle donne che a molti non sono piaciute. E’ stato anche a rischio espulsione dalla casa.

In risposta di tutto ciò ha detto che le donne lo hanno nominato perché avevano paura di essere violentate. Di certo il racconto della Tittocchia non getta buona luce sull’attore, ma vedremo cosa succederà!