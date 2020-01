Grande Fratello VIP 4, confronto tra Valeria Marini e Rita Rusic

Durante la quinta puntata del Grande Fratello VIP 4 abbiamo assistito ad un confronto tra le due donne di Vittorio Cecchi Gori. Faccia a faccia, infatti, si sono ritrovate la produttrice Rita Rusic (ex moglie dell’uomo) e la showgirl Valeria Marini (compagna di Cecchi Gori per molti anni).

Un vis a vis che non ci saremmo mai aspettati specie considerato che le due donne, con atteggiamenti diversi, non si parlavano da ben 15 anni. Lo scopo del Grande Fratello è ovvio: cercare di appianare la situazione tra le due donne. Obiettivo raggiunto? Oppure no?

Grande Fratello VIP 4, Valeria Marini di nuovo nella casa

Dopo una brevissima comparsa in studio, con un bell’abito tricolore dedicato all’Italia e allo spettacolo attualmente in teatro, Valeria Marini è partita alla volta della casa. Sono passati ben 3 anni dal momento in cui, con il suo temperamento, ha conquistato il pubblico per la sua partecipazione al GF VIP.

Un’esperienza indimenticabile che la showgirl ha tenuto a ricordare poco prima di entrare nella casa più spiata d’Italia. Ad alcune domande di Alfonso Signorini, la Marini ha chiaramente detto di non aver mai visto nellaa Rusic una rivale dal momento che lei si è sempre professata amica delle donne.

Non dimentichiamo che Valeria Marini è stata accanto a Cecchi Gori in quello che è stato il periodo più duro della sua vita. Dettaglio, questo, ribadito anche da Pupo in studio. Dopo un breve filmato in cui viene “riassunto” il parere della Rusic sulla Marini, ed in cui quest’ultima è stata letteralmente accusata di aver rovinato una famiglia, al momento del faccia a faccia, l’atmosfera di tensione all’interno della casa di Cinecittà è palpabile. E non poteva essere altrimenti dopo 15 anni di silenzio e di astio.

Ad esordire è Valeria Marini che inizia manifestando il suo dispiacere per le parole pronunciate dalla Rusic. Le definisce una bugia dal momento che l’incontro con Cecchi Gori è avvenuto a tre anni dalla separazione.

Gli animi iniziano a scaldarsi e la Rusic appare, sin da subito, abbastanza contrariata e poco incline all’ascolto. Se la Marini cerca di chiarire, sembra rimbalzare su un muro di gomma. Emblematiche le parole della Rusic che dice alla Marini di godersi la vita e di non attaccarsi a lei. Stare nella casa, sostiene, non è semplice e questo aumenta la sua vulnerabilità.

Valeria Marini e Rita Rusic, il bacio

Battuta dopo battuta, il confronto tra le due donne volge al termine. Nonostante non abbiano trovato un chiarimento (ma era abbastanza difficile che ciò accadesse) si abbracciano e si scambiano un bacio (di Giuda?). La Marini esce dalla casa concedendo il perdono alla Rusic per le sue parole, peccato che quest’ultima non pensasse affatto di dover essere perdonata per qualcosa!