Grande Fratello VIP 4, Pasquale eliminato. Nomination per Ivan e Carlotta

Il Grande Fratello VIP 4, nella sua quinta puntata, ha visto l’eliminazione al televoto di uno dei concorrenti storici del GF, Pasquale Laricchia. Tra i tre concorrenti in nomination, infatti, è stato proprio lui a ricevere meno voti dal pubblico a casa che doveva scegliere chi salvare tra lui, Patrick Ray Pugliese e Andrea Denver.

Grande Fratello VIP 4, Pasquale fuori col 27% dei voti

Pasquale Laricchia abbandona la casa del Grande Fratello VIP 4 con una percentuale abbastanza bassa rispetto ai suoi diretti avversari. Una volta giunto in studio, infatti, Alfonso Signorini gli mostra la percentuale di gradimento del pubblico da casa. Solo il 27% dei votanti, infatti, si è espressa a favore del pugliese.

Signorini non perde tempo a chiedere al ragazzo il perché di questa valutazione così bassa. Con un sorriso ironico Pasquale risponde che forse, se avesse fatto qualche doccia in più, avrebbe ottenuto una percentuale maggiore di voti.

Premio di consolazione? Il premio simpatia da parte del conduttore. Necessario misurare il linguaggio e le parole secondo il ragazzo pugliese che, riferendosi a quanto accaduto con Barbara Alberti (che lo ha definito una faccia da assassino) ha manifestato tutto il suo dispiacere.

Al Grande Fratello occorrerebbe essere persone che portano un messaggio positivo, è questo quanto Pasquale sostiene durante un confronto diretto con Barbara Alberti. Naturalmente non è mancata la risposta della scrittrice che definendosi iperbolica nel suo modo di scrivere e di essere ha giustificato le parole con cui ha descritto Pasquale.

Grande Fratello VIP 4, al televoto Ivan e Carlotta

La quinta puntata del Grande Fratello VIP 4 non ha visto lo svolgimento della tanto temute nomination. Per stabilire chi mandare al televoto, infatti, è stato utilizzato un meccanismo differente. Eletti durante i giorni scorsi i 7 VIP più amati della casa (Adriana, Andrea Montovoli, Aristide, Barbara, Pago, Paolo e Rita), i rimanenti 12 concorrenti sono tutti a rischio. Al termine di una serie di prove, sono in tre ad essere a rischio televoto ovvero Fernanda, Carlotta ed Ivan.

Spetta, a questo punto, ai 7 immuni salvare uno dei loro compagni e lasciare, inevitabilmente, che gli altri vadano in nomination. Ivan non riceve alcun voto mentre un solo voto va a Carlotta. Ben 10 abitanti della casa votano per salvare, invece, Fernanda Lessa che, in questo modo, evita il televoto e viene salvata.

Il verdetto definitivo, dunque, parla chiaro. A combattere a suon di voti per rimanere nella casa saranno, in questi giorni, Carlotta e Ivan. Quest’ultimo, tra l’altro, abbastanza dispiaciuto per non essere stato salvato da nessuno dei suoi compagni d’avventura.