GF VIP 4, Antonella Elia e Fernanda Lessa sempre più ai ferri corti

All’interno della casa del GF VIP 4 si consuma una vera e propria lotta quotidiana tra Antonella Elia e Fernanda Lessa.

Le due donne, a quanto pare, nutrono una profondissima antipatia l’una per l’altra e non riescono proprio a fare a meno di lanciarsi frecciatine, anche piuttosto cattive, e di litigare. Anche nella puntata di ieri sera non è mancato lo scontro, esacerbato da parole davvero insensibili.

A colpire la sensibilità del pubblico è stata, in particolare, una frase di Antonella Elia che, rivolgendosi proprio alla Lessa, l’ha definita in piena crisi esistenziale dal momento che da 13 anni sviene perché sempre ubriaca. Una frase infelice considerato che l’alcolismo è un problema serio su cui fare ironia è davvero poco consentito.

GF VIP 4, i motivi dell’astio di Antonella Elia

Appare certamente lecito chiedersi, da pubblico che osserva quotidianamente le liti tra le due, quali siano le motivazioni che si celano dietro un odio tanto profondo. Palese, infatti, il tentativo continuo di ferirsi a vicenda e di farlo proprio sotto l’occhio delle telecamere. Evitarsi, però, è semplice nella vita quotidiana quando si è fuori dalle quattro mura di casa.

Al GF VIP è praticamente impossibile. Antonella Elia ha chiarito, durante la puntata, le motivazioni che la spingono a non amare Fernanda Lessa. Ha sostenuto che è una donna che le fa pena perché non ha il cuore e la sensibilità. Colpevole di averle detto di non aver nessuno che la aspetta fuori dalla casa, la Lessa sarebbe una donna di cui anche solo la presenza infastidisce moltissimo la Elia.

Ma non finisce qui! Dietro la nota modella, infatti, si nasconderebbe molta fragilità dal momento che si sfoga con tutti senza tenere per sé alcuni dettagli della propria vita che meriterebbero di rimanere privati.

GF VIP 4, perché Fernanda Lessa odia Antonella Elia

I sentimenti di antipatia di Antonella Elia verso Fernanda Lessa sono, naturalmente, pienamente ricambiati da quest’ultima. L’antipatia sarebbe, addirittura, al quadrato. Questo è quanto affermato nella diretta di ieri dalla Lessa che ha giudicato la Elia come un gatto sull’albero dato che rompe sempre, letteralmente, le palle.

Non mancano le frecciatine sul piano estetico. Antonella Elia, notoriamente non altissima, viene presa di mira per questo da Fernanda Lessa. La modella sostiene di non vedere nemmeno la showgirl nel momento in cui le passa accanto. La motivazione? Troppo bassa per essere notata!

Uno scontro destinato a durare a lungo?

L’astio tra Fernanda Lessa ed Antonella Elia è nato sin dal primo momento in cui le due donne sono entrate nella casa del GF VIP 4. Sarebbe persino lecito chiedersi se l’antipatia di base non esistesse già prima della partecipazione al reality. Una cosa, però, appare certa. La pace tra le due è ben lontana!