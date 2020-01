Uomini e Donne, Giovanna sarà la prossima tronista? Dopo la non scelta il silenzio sui social

Nella puntata del 20 gennaio 2020 abbiamo assistito, in diretta, alla scelta del tronista Giulio Raselli. Una scelta molto attesa dai fans della trasmissione che, da diverse settimane, si chiedevano chi tra Giulia e Giovanna, sarebbe stata la scelta di Giulio. Il bel tronista ha scelto Giulia D’Urso scatenando una comprensibile reazione nella non scelta, Giovanna Abate.

Uomini e Donne, la reazione di Giovanna in studio

Non ci è voluto molto a comprendere che la scelta di Giulio non sarebbe stata Giovanna. E deve averlo compreso anche lei quando, a pochi minuti dalla sua uscita, è stata richiamata in studio. Poche parole che hanno confermato, una volta per tutte, la non scelta.

E la reazione della ragazza, naturalmente, non si è fatta attendere. Per l’ennesima volta, i due ragazzi hanno litigato in studio scambiandosi accuse che forse il pubblico avrebbe preferito non vedere. Ma si sa, la giovane Giovanna è tutt’altro che ipocrita. Ha sempre manifestato le sue reazioni ai vari comportamenti del tronista e non ha mancato di farlo anche nella diretta di ieri.

Sin da subito il suo sguardo è cambiato. Da rassegnato si è trasformato in arrabbiato quando ha accusato Giulio di averla solo presa in giro ed utilizzata. Un percorso, dunque, che secondo Giovanna il ragazzo doveva concludere molto prima dato che era palese, anche ai suoi occhi, il maggiore interesse nei confronti di Giulia.

La reazione di Giovanna nel dopo puntata

Lo stato d’animo di Giovanna nel dopo puntata non è cambiato. Mentre in studio Giulio e Giulia festeggiavano l’inizio della loro storia d’amore, Giovanna esprimeva alle telecamere il suo sconcerto e la sua delusione. La prima cosa che ha sottolineato è stata proprio il suo essere delusa per come Giulio le ha comunicato di non essere la scelta.

La ragazza sostiene che sarebbe stato necessario utilizzare più tatto, evitando di attaccarla nuovamente sbattendola letteralmente fuori dallo studio in malo modo. La non scelta avrebbe dovuto essere senza quello sguardo di rabbia che, secondo Giovanna, Giulio aveva nei suoi confronti. Un ultimo confronto striminzito, uno “sbolognamento” inutile dovuto alla grande foga del tronista di vedere la ragazza che sarebbe stata la sua scelta, Giulia.

Giovanna, possibile nuova tronista di Uomini e Donne

Dopo la non scelta e la registrazione delle prime reazioni post puntata, Giovanna si è chiusa nel silenzio. Sui social non sono apparsi post, molto probabilmente perché la ragazza non ha voglia, al momento, di condividere col mondo la sua delusione.

Il silenzio, molto probabilmente, non è destinato a durare a lungo dato che, come quasi preannunciato dalla De Filippi nelle scorse settimane, potrebbe essere proprio Giovanna la nuova tronista di Uomini e Donne. Attendiamo una conferma ufficiale che, di certo, non tarderà ad arrivare.