Teenager uccide due persone e pubblicizza il suo account Instagram durante l’arresto

San Antonio Texas: arrestato lunedì, un diciannovenne sospettato di aver ucciso due persone e ferito altre cinque persone a San Antonio in Texas. Il giovane durante l’arresto ha promosso il suo account Instagram ai giornalisti.

“L’uomo, Kieran Christopher Williams, sta affrontando accuse di omicidio nella sparatoria di domenica durante un concerto all’interno di un club “, ha detto la polizia di San Antonio lunedì. Gli investigatori ritengono che almeno una delle vittime conoscesse l’assassino e che l’incidente non fosse casuale, ma la polizia non ha specificato una motivazione.

Gli spari avvenuti domenica sera, due diversi gruppi di persone hanno iniziato a litigare per motivi sconosciuti, quando qualcuno ha estratto la pistola e sparato.

Sparatoria durante un concerto

Williams ha promosso il suo account sui social media mentre i funzionari lo portavano in manette davanti alle telecamere di notizie, secondo quanto riferito dall’affiliata della NBC WOAI. “Sono io, sono un artista emergente” ha detto Williams dopo aver recitato il suo handle di Instagram ai giornalisti. Williams ha detto che stava agendo per legittima difesa.

“Mi aveva detto che mi avrebbe ucciso“, ha detto Williams, secondo WOAI. “Me l’ha detto perché l’ho incontrato per caso, mi avrebbe ucciso”. Non è chiaro a quale delle vittime si riferisse Williams. Secondo quanto riferisce il diannovenne era stato preso di mira e che qualcuno gli ha tirato una pistola ma non ha avuto la possibilità di sparare.”Al fresco, mi pento di tutto ciò che ho fatto“, ha detto Williams.

Il medico legale della contea di Bexar ha identificato gli uomini uccisi, secondo la polizia, come Robert Martinez, 21 anni, e Alejandro Robles, 25 anni.

Le altre cinque persone a cui hanno sparato dovevano ancora riprendersi dall’accaduto, ma non sono state identificate. Una vittima era una donna di 46 anni, e le altre hanno dai 16 ai 19 anni, ha riferito la polizia.