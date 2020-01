Conoscete l’ex suocero di Al Bano Carrisi? Ecco il padre di Loredana Lecciso, la somiglianza è incredibile [FOTO]

Loredana Lecciso e le volontà di Al Bano

Loredana Lecciso aveva dato la sua parola è l’ha mantenuta: non fa parte del Grande Fratello Vip 4. Una decisione che di certo è dispiaciuta moltissimo ad Alfonso Signorini ma sicuramente sarà stata presa per non deludere ancora una volta Al Bano. Quest’ultimo, infatti, anni fa voleva che l’ex soubrette salentina non facesse parte del mondo dello spettacolo.

Inizialmente disubbidì al desiderio del Maestro, ma negli ultimi anni la pugliese non fa più spettacolo, limitandosi solamente a qualche intervista da Barbara D’Urso. All’epoca l’ex del Carrisi si esibiva sul piccolo schermo con la sorella gemella Raffaella. Ma la famiglia Lecciso è abbastanza numerosa.

Fulvio Lecciso, l’ex suocero di Al Bano

Infatti, oltre alle gemelle Loredana e Raffaella, c’è anche la sorella più piccola che si chiama Amanda e una nipote, Federica. L’ex suocero di Al Bano è il signor Fulvio Lecciso, da tempo impegnato politicamente per la sua terra, la Puglia.

Anni fa, infatti, il nonno di Jasmine, Brigitta e Bido è stato anche Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Lecce, sua città natale. Inoltre Loredana ha anche uno zio, Toti Bellone, che lavora come giornalista per la Gazzetta del Mezzogiorno.

Qualche mese fa l'ex del Maestro Carrisi ha deciso di presentare suo padre a tutti i follower che la seguono su IG. Nel dettaglio ha postato una foto molto tenera che la ritrae mentre abbraccia il padre Fulvio.

Loredana, Raffaella e Amanda Lecciso: i loro gusti

Sparita dal piccolo schermo, Loredana Lecciso è impegna nel commercio. Infatti insieme alla gemella Raffaella e alla sorella Amanda, gestiscono delle boutique di scarpe di qualità sia nella loro Lecce, che Brindisi. L’x compagna di Al Bano e le altre due consanguinee hanno dei caratteri totalmente diversi che si ripercuote anche sulla scelta delle calzature.

Ad esempio Raffaella ha un gusto orientato sul classico. Mentre Amanda, che è ha più di 30 anni, ha un modo da fare più giovanile. Infine l’ex soubrette salentina cerca sempre una scarpa speciale, ma soprattutto particolare.