Oroscopo Branko di oggi 21 gennaio: le previsioni giornaliere segno per segno

L’oroscopo di Branko del 21 gennaio annuncia interessanti novità. Siete curiosi di scoprire la vostra attuale situazione astrologica? Ecco le previsioni degli astri della giornata di martedì per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 21 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – Portate fino in fondo le vostre iniziative. Nonostante Venere sonnolenta in Pesci, l’amore è toccato da una passione stravolgente. Sorpresa per i single: incontri, flirt, divertimenti.

Toro – In questa giornata non sapete che pesci pigliare. Venere arriva in vostro soccorso e vi manda incontro a una persona dall’animo gentile, che vi apprezzerà.

Gemelli – Nell’aria si respira una nuova opportunità di guadagno, ma la Luna in Sagittario vi ostacola. Persino le vostre gambe risentono della pesantezza di Marte, andate dall’erborista e prendetevi cura di voi stessi.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Sole è in aspetto positivo, Luna in Sagittario è generosa nel campo lavorativo e finanziario. Infine, Mercurio smuove il campo delle compravendite, magari partecipate a una gara. Anche se non è un quadro astrale perfetto ma vi troverete bene, anche perché non vi interessa la perfezione.

Leone – Sole e Mercurio sono in opposizione, mentre Urano agita la famiglia. Marte e Luna risvegliano le emozioni delle coppie più longeve e annunciano nuovi incontri per i cuori solitari e divorziati. Sole in Acquario mette in crisi i vecchi legami, non i nuovi.

Vergine – In questa giornata non c’è tranquillità in famiglia e nel matrimonio. Mercurio è l’unico astro che è dalla vostra parte, e protegge le iniziative professionali, commerciali, affari, studio. L’amore dovete aspettare domani.

Previsioni di martedì 21 gennaio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In questa giornata avete difficoltà a recuperare le energie perdute e domani dovrete fare attenzione alle ossa, problemi femminili, denti. La vostra grinta è davvero magnifica, e grazie a Mercurio e Marte riuscite a creare un capolavoro nel campo lavorativo.

Scorpione – In questa giornata i legami forti non corrono nessun tipo di pericolo, ma ci vuole partecipazione diversa alla vita dell’altro. interessatevi anche della famiglia del partner.

Sagittario – Non è una giornata rilassante, neanche per il fisico. Cercate di rallegrare il mondo facendo una bella risata. Chiedete all’amore solo amore. Venere in Pesci vi fa dubitare anche di chi tante volte vi ha dimostrato fedeltà. Il vostro atteggiamento fa sorgere mille dubbi nel partner. Top lavoro, affari, carriera, beni.

L’oroscopo di Branko del 21 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Siete delle persone così vivi, generosi, passionali e originali. Siete anche decisi a raggiungere risultati soddisfacenti nel campo professionale e finanziario. In questa giornata potete trovare anche un nuovo amore. Dormire di più fa bene anche alla salute.

Acquario – Luna in Sagittario vi apre una nuova strada per la professione. Il campo pratico richiede maggiore attenzione. Urano borbotta parole incomprensibili e se la prende con la famiglia.

Pesci – Fate attenzione alle persone che cercano difetti nel vostro lavoro e nelle vostre azioni. Se volete ottenere successo, dovete fare affidamento alla vostra intelligenza e diplomazia. Un bersaglio d’amore potete colpirlo quando volete.