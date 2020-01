GF VIP, Valeria Marini umiliata da Antonella Elia: “Ma è un ce**o” il web si scatena

La puntata di ieri del GF VIP è stata sicuramente meno movimentata del solito. Ad ogni modo, a gettare un po’ di pepe ci hanno pensato l’ingresso di Valeria Marini e gli interventi piccati di Antonella Elia.

In particolar modo, la showgirl si è confrontata con Rita Rusic per parlare delle intricate vicende familiari che vedono coinvolto il loro ex Vittorio Cecchi Gori. Le due dame non si sono risparmiate, ma a generare maggiore sgomento ci ha pensato l’ex valletta di Mike Bongiorno.

Le offese di Antonella contro Valeria Marini

Antonella Elia è tra i personaggi più amati e più discussi sul web, ma dopo l’uscita di ieri contro Valeria Marini si è inimicata parecchie persone. La donna, infatti, a seguito del confronto tra la showgirl e la Rusic, si è lasciata andare a commenti decisamente poco carini con Antonio Zequila. Nel caso specifico, la concorrente ha definito la sua collega un mostro e un vero e proprio “ce**o”.

Parole che, purtroppo, a causa della diretta non sono state tempestivamente censurate, per tale ragione sono giunte alle orecchie di tutti i telespettatori, ma non è tutto. Anche Zequila non ha risparmiato pesanti accuse contro Valeriona nazionale, sta di fatto che ha fatto delle battute poco eleganti sul suo generoso fondoschiena. I vari coinquilini sono sembrati abbastanza divertiti da tali affermazioni, lo stesso non può dirsi per il pubblico da casa.

La Elia contro Fernanda Lessa

Su Twitter, infatti, moltissime persone non hanno apprezzato le uscite di Antonella Elia e Antonio Zequila contro Valeria Marini. In men che non si dica, infatti, l’ex valletta ha perso centinaia di consensi. Sono stati davvero in molti a reputare molto cattive e pungenti le battute della donna.

Successivamente, poi, la Elia ha continuato a perdere punti in occasione del momento dedicato a Fernanda Lessa. Quest’ultima ha parlato del suo periodo di alcolismo ed è scoppiata in lacrime. Alfonso Signorini, allora, per smorzare i toni ha chiesto ad Antonella di abbracciare la sua acerrima nemica in questo momento così delicato sancendo la pace. La Elia, però, non ne ha voluto sapere e con sguardo sprezzante si è voltata dall’altra parte.