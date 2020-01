Taylor Mega: “La D’Urso mi ha teso un trappolone”, poi svela perché sparirà dalla tv

Dopo la puntata di Live non è la D’Urso di domenica scorsa, sul web si sta affrontando molto la questione relativa al “licenziamento” in diretta di Taylor Mega da parte di Barbara D’Urso.

Quest’ultima, infatti, ha voluto che l’influencer fosse in collegamento con lei per annunciare il suo temporaneo allontanamento dal mondo della televisione, ma poi ha sganciato una bomba.

La conduttrice ha tirato in ballo una foto compromettente della Mega e le ha detto che, in virtù di quell’immagine, era lei a non volerla più nelle sue trasmissioni. Taylor, ovviamente, non ha accettato tutto questo e si è lasciata andare in una lunga intervista pubblicata su Dagospia svelando tutta la verità.

Lo sfogo della Mega contro Barbara D’Urso

Taylor Mega ha deciso di vuotare il sacco e di raccontare cosa sia successo esattamente domenica scorsa dalla D’Urso. L’influencer, nel corso dell’intervista su Dagospia, ha raccontato che la conduttrice le ha teso un bel trappolone.

La ragazza ha ammesso di essere molto impegnata a causa di un progetto lavorativo che l’assorbe completamente, ragion per cui non riesce più a presenziare nelle varie trasmissioni. Questa sua decisione, però, non sarebbe andata molto a genio a Lady Cologno che, con la sua presenza, è riuscita a far crescere lo share.

Per questo motivo, la conduttrice pare si sia voluta vendicare ridicolizzando l’influencer nel suo programma. Taylor ha spiegato che la foto tirata in ballo dalla presentatrice, in cui la ragazza faceva un dito medio dinanzi una camionetta della Polizia, non fosse un’offesa alle forze dell’ordine. Pertanto, l’indignazione di Lady Cologno non sarebbe per nulla giustificabile.

Il vero motivo per cui Taylor lascia per un po’ la tv

Taylor Mega, dunque, ha detto di essere stata ingannata da Mediaset e dalla D’Urso, i quali l’avrebbero invitata a parlare con una scusa solo per umiliarla pubblicamente. L’influencer, inoltre, ha anche spiegato quale sia il vero motivo per il quale ha deciso di allontanarsi dalla tv. In questo periodo, infatti, sarà impegnata con la registrazione di un cinepanettone insieme a Massimo Boldi.

La ragazza ha ammesso di conoscere l’attore da molto tempo e di aver concretizzato solo adesso la radicata idea di dare luogo ad un progetto insieme. Come reagirà la D’Urso a queste parole?