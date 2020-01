‘E’ un ce**o…’: Valeria Marini umiliata da Zequila, scandalo al GFVip ( Video)

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip. protagoniste della serata sono state Valeria Marini e Rita Rusic. Le due donne pare avessero ancora un conto in sospeso e Signorini non ha perso occasione per farle incontrare.

A quanto pare, però, l’ingresso della Marini non ha ottenuto il risultato sperato e guardando attentamente una clip è possibile notare come è stata addirittura offesa e umiliata davanti a tutta Italia.

Scontro tra la Rusic e Valeria nella casa del Grande Fratello Vip

L’intenzione di Alfonso Signorini e degli autori del Grande Fratello Vip era quello di mettere fine agli screzi tra Rita Rusic e Valeria Marini. Le due ex diCecchi Gori ieri sera se le son dette di tutti i colori ma nonostante un bacio e un abbraccio, le due non sono riuscite a far pace.

Valeria per tutto il tempo ha accusato l’attuale gieffina di aver esagerato negli anni passati e di aver detto cose false sul suo conto. L’ex moglie del noto regista, infatti, ha lasciato intendere ai telespettatori che la Marini si sia presa suo marito e che l’abbia allontanato dai suoi figli.

Quest’ultima, però, più volte ha ammesso che Vittorio era single da due anni e che è sempre stata dalla parte delle donne e della famiglia, e di conseguenza questo tipo di comportamento non le appartiene.

Antonio Zequila e Antonella Elia mettono in ridicolo Valeria Marini

Dopo l’attesissimo faccia a faccia tra la Marini e la Rusic, Rita è entrata in casa scioccata per quanto accaduto. L’ex moglie di Vittorio ha accusato ancora una volta Valeria di essersi messa solamente in mostra e di aver accettato l’invito di Signorini per pubblicizzare il suo spettacolo.

Il colpo di scena, però, è arrivato nel momento in cui la gieffina ha raggiunto gli altri inquilini della casa. La donna si è sfogata con Zequila e la Elia e i telespettatori più attenti hanno notato un piccolo dettaglio, alquanto scandaloso.

Antonella, sottovoce afferma che la Marini è bruttissima mentre Antonio mette in evidenza le sue forme, secondo lui, non perfette. Cosa succederà adesso? Come reagirà Valeria? Ecco il video