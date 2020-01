Festival di Sanremo 2020, svelati i cachet di Amadeus e delle altre donne

Il Festival di Sanremo 2020 è, ormai, alle porte e come sempre il tema dei cachet è di grande rilevanza per i telespettatori. In molti sono a domandarsi quanto percepiranno i vari volti che saliranno sul palco dell’Ariston per condurre o ricoprire un piccolo ruolo nello spettacolo.

In queste ore, alcuni quotidiani online hanno diffuso delle notizie relative a questo argomento e i dati più interessanti e dettagliati provengono da Il Giornale. Stando a quanto emerso, i compensi più alti saranno, ovviamente, destinati ad Amadeus. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Il Cachet più alto è per Amadeus

I cachet dei vari protagonisti del Festival di Sanremo 2020 sono un tema molto discusso e di grande interesse per i telespettatori. Tale evento annuale ha una rilevanza fondamentale considerando i costi e i guadagni complessivi necessari.

Per quanto riguarda le spese, esse per l’edizione di quest’anno si aggirerebbero attorno ai 18 milioni di euro. In merito agli introiti, invece, si è stimato che dovrebbero raggiungere circa 31 milioni di euro. Di questi, ovviamente, una parte è destinata al pagamento dei compensi ai vari protagonisti dello show.

Il più pagato dovrebbe essere sicuramente Amadeus, il quale dovrebbe percepire tra i 500 e i 600 mila euro complessivi. Si tratta di cifre abbastanza in linea con quanto percepito negli anni passati Claudio Baglioni e Carlo Conti. Ricordiamo, infatti, che il presentatore avrà anche il ruolo di direttore artistico.

I guadagni degli altri volti del Festival di Sanremo 2020

Ben retribuita dovrebbe essere anche la presenza di Antonella Clerici. La sua apparizione sul palco dell’Ariston, infatti, dovrebbe essere pagata circa 50 mila euro. In questa circostanza, però, non è escluso che il suo guadagno possa rientrare nel contratto quadro firmato con la RAI.

In merito ai cachet di Diletta Leotta, Georgina Rodriguez, Francesca Sofia Novello e Sabrina Salerno al Festival di Sanremo 2020 essi dovrebbero oscillare tra i 20 e i 25 mila euro. Ancora completamente ignoti, invece, risultano i compensi di altre due donne che appariranno sul palco dell’Ariston, ovvero, Emma D’Aquino e Laura Chimenti.

Specie per quest’ultima, infatti, si ipotizza di un semplice rimborso spese. I compensi che sarebbero dovuti spettare a Monica Bellucci, invece, resteranno ignoti, dato che la donna ha ammesso che non prenderà affatto parte al Festival.