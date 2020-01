Uomini e Donne, anticipazioni: tutto quello che è successo nella registrazione del 20 gennaio

Lunedì 20 gennaio è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Ecco che cosa è successo.

Uomini e Donne, anticipazioni: discussioni nel trono classico

Lunedì 20 gennaio è andata in onda in diretta la scelta di Giulio Raselli. Il tronista ha litigato con Giovanna e ha confessato di essersi innamorato perdutamente di Giulia. Maria De Filippi ha chiuso la diretta ma ha continuato a registrare una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Sappiamo che sul trono al momento ci sono Carlo Pietropoli, Sara Amira e la new entry Daniele Dal Moro.

Da quello che sta circolando nel web pare si siano state molti discussioni, in particolare tra Carlo e Daniele. I due tronisti stanno uscendo con la stessa ragazza, Ginevra, e mentre Carlo non sembra infastidito per il momento dalla situazione, per Daniele è un problema.

Non solo, anche Sara e il suo corteggiatore Giuseppe hanno litigato molto in puntata. La tronista non l’ha portato in esterna perché lui non ha avuto un pensiero per lei in occasione del suo compleanno. Gaetano e Sonny le hanno fatto una piccola dedica su Instagram (anche se questo va contro le regole della redazione). Giuseppe, invece, non ha fatto nulla. Sembra che nello studio molti siano contro il corteggiatore, ritenuto troppo pesante, ma Sara ha deciso di continuare a conoscerlo.

Le esterne

Le esterne di Carlo non sono state fatte vedere, mentre Maria ha mandato in onda l’incontro tra Daniele e Pamela. È stata un’esterna molto tranquilla in cui la corteggiatrice ha parlato un po’ di lei e delle sue passioni. Sara, invece, ha ricevuto una bella sorpresa da Matteo che l’ha messa in imbarazzo: un mazzo di rose rosse e un invito a trascorrere un po’ di tempo nella casona.

Sonny le ha mandato una macchina e l’ha fatta portare a Rieti, la città di lei. Questo gesto inizialmente ha messo la tronista in difficoltà perché avrebbe voluto decidere lei di portare qualcuno nella sua città, ma l’esterna è andata bene. Anche con Gaetano Sara è riuscita a divertirsi e a ridere in sua compagnia.

Cecilia non si presenta

Carlo era molto pensieroso in puntata. Il motivo? Cecilia Zagarrigo ha deciso di non presentarsi in studio, offesa dal comportamento del tronista nella precedente registrazione. Carlo deciderà di andare a riprenderla come gli ha suggerito Daniele?