Uomini e Donne, anticipazioni: Cecilia non si presenta in studio, Carlo in difficoltà

Nella registrazione del trono classico di lunedì 20 gennaio Cecilia ha preso una posizione ben precisa. Ecco che cosa è successo.

Uomini e Donne, anticipazioni: Cecilia non si presenta in studio

Lunedì 20 gennaio su Canale 5 alle 14.45 è andata in onda a Uomini e Donne la scelta di Giulio Raselli. La puntata è stata trasmessa in diretta per evitare spoiler e anticipazioni in rete. Dopo il lieto fine tra Giulio e Giulia, c’è stata una nuova registrazione del trono classico.

Dalle anticipazioni che sono comparse nel web in puntata i tre nuovi tronisti (Carlo Pietropoli, Sara Amira e Daniele Dal Moro) hanno avuto qualche scontro tra loro e con i corteggiatori. In particolare, Carlo ha scoperto che Cecilia non ha più intenzione di tornare in trasmissione.

Cecilia non si è presentata in puntata e ha mandato un messaggio dicendo di non avere più intenzione di andare avanti con Carlo per le tremende offese che lui le ha rivolto nella precedente registrazione. Non è interessata alla “lucina rossa” e se lui ci tiene sa dove trovarla. Il tronista era molto dispiaciuto e Daniele Dal Moro gli ha suggerito di andare a riprenderla. Che cosa farà Carlo? Lo scopriremo nella prossima registrazione del trono classico.

Le altre anticipazioni

Carlo e Daniele hanno avuto qualche battibecco per una corteggiatrice che esce con entrambi, Ginevra. Carlo questa volta era abbastanza tranquillo, mentre Daniele non accetta che lei esca con entrambi e ha invitato la ragazza a prendere una decisione al più presto.

Mentre Daniele inizia ad ambientarsi e a fare le sue prime esterne, Sara sembra essere già a buon punto con alcuni ragazzi. Sonny, ad esempio, l’ha mandata a prendere e l’ha fatta portare a Rieti, la città di lei. Sara è rimasta spiazzata all’inizio, ma poi l’incontro è andato molto bene. Anche con Matteo e Gaetano ci sono state delle belle esterne e Sara si è sentita corteggiata e si è divertita molto.

Le cose sono un po’ diverse, invece, con Giuseppe. Lei si è arrabbiata con lui perché non le ha mandato nemmeno un pensiero per il suo compleanno. Tra loro c’è stata una discussione abbastanza accesa ma alla fine la tronista ha deciso di andare avanti nella conoscenza con lui andando contro le opinioni dei presenti in studio.