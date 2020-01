‘Che volgarità, ci sono i bambini…’: Paolo Bonolis tocca il sedere alla Bonas di Avanti un altro!

Polemiche ad Avanti un altro!

Ma è Avanti un altro! o Ciao Darwin? E’ questa la domanda che negli ultimi giorni si sono posti molti telespettatori di Canale 5. Infatti nel preserale della rete ammiraglia Mediaset la regia fa certe inquadrature che sembrano essere simili a quello dello show in prime time.

Immagini che certi utenti considerano troppo volgari per l’orario in cui va in onda. Oggetto di discussione è stata anche la nuova Bonas Sara Croce che ha preso il posto di Laura Cremaschi. Infatti nell’appuntamento trasmesso ieri sera la ragazza si è praticamente presentata mezza svestita in studio.

La Bonas Sara Croce si presenta semi vestita in studio

In occasione dell’ultima domanda della puntata di lunedì 20 gennaio 2020, gli autori hanno deciso di far entrare in studio la Bonas. Un quesito che, se risposto in modo corretto da parte del concorrente di turno gli da la possibilità di raddoppiare il montepremi pescato col pidigozzo. Ma l’attenzione del pubblico presente in studio e quello da casa era indirizzata a qualcos’altro.

Infatti la bella Sara Croce si è presentata con un vestito striminzito che metteva in bella evidenza il suo décolleté prosperoso per non parlare del lato B che praticamente era tutto scoperto. A quel punto Paolo Bonolis, sempre con tono ironici, ha inviato alcuni spettatori uomini dello studio a dare le spalle alla ragazza per evitare di sbirciare nelle sue grazie.

Paolo Bonolis copre il lato B della Bonas di Avanti un altro!

Ma il siparietto ad Avanti un altro! non è terminato qui. Infatti per evitare aumenti di pressione o malori in studio, Paolo Bonolis ha pensato bene di coprire il lato B tonico della Bonas. In che modo? Ha preso le cartelline delle domande e, con cautela le ha inserite nello slip di Sara Croce.

Una procedura che ha provocato tanta invidia ai maschietti presenti in studio perché senza volerlo il padrone di casa ha più volte sfiorato il sedere della modella. Ovviamente la scena è stata ripresa più volte ed è diventata immediatamente virale sul web.