Uomini e Donne, la delusione di Giovanna dopo la scelta di Giulio: ‘L’ho idealizzato come una persona che non è’

Giovanna Abate, dopo non essere stata scelta da Giulio, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla redazione di Uomini e Donne. Ecco che cosa ha detto l’ex corteggiatrice.

Uomini e Donne: Giulio ha scelto Giulia

Lunedì 20 gennaio è andata in onda la scelta di Giulio Raselli. Quest’ultimo ha confessato di essere arrivato ad una scelta consapevole, di aver lasciato parlare il cuore e di desiderare al suo fianco una persona.

Quella persona è Giulia D’Urso e, quando l’ha comunicato a Giovanna, lei non l’ha presa molto bene. Giovanna ha detto di avere finalmente la sicurezza di essere stata presa in giro per quattro mesi e Giulio si è arrabbiato molto con lei. Il tronista ha detto che è riuscita a rovinare anche l’ultimo giorno e che non ha colpe se si è innamorato di un’altra persona.

Giovanna non si è lasciata nemmeno toccare da lui che voleva salutarla per l’ultima volta e, uscendo dallo studio, ha detto che avrebbe voluto usare altre parole per screditarlo ma ci riusciva benissimo da solo.

Giulio ha poi comunicato a Giulia che non riusciva più a stare senza di lei e l’ha pregata di dirgli di sì perché la ama. Come da tradizione i petali rossi sono scesi sulla nuova coppia tra la commozione di Tina Cipollari, tra gli altri, e il dissenso di Gianni Sperti e Jack Vanore.

Giovanna Abate dopo la scelta: ‘Ti ho idealizzato come la persona che non sei’

Giovanna Abate è rimasta davvero molto delusa da come è andata a finire tra lei e Giulio. Già nell’ultima esterna aveva detto che non era possibile che lui non la scegliesse per tutto quello che hanno vissuto, per tutte le volte che lui è andato a riprenderla. In camerino, dopo la puntata, Giovanna era ancora scossa ma molto pacata nel modo di parlare. Era una Giovanna che i telespettatori di Uomini e Donne non sono abituati a vedere.

Giovanna è consapevole di aver litigato molto con Giulio, ma credeva che, almeno alla fine, lui avrebbe usato tatto e non quella rabbia e quella fretta di farla andare via per poter stare finalmente con Giulia.

Si aspettava una persona dispiaciuta per la fine della loro conoscenza ed è arrivata alla conclusione di averlo sopravvalutato e idealizzato molto. Il comportamento di Giulio ha dato un motivo a Giovanna per non stare nemmeno male per lui. Voi che cosa ne pensate? C’è già chi vuole l’ex corteggiatrice sul trono.