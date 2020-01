Uomini e Donne spoiler: caos al trono di Sara, un corteggiatore fa sponsorizzazioni?

Tutti gli appassionati del trono classico, ieri, non hanno fatto altro che pensare alla scelta di Giulio Raselli. Dopo questo avvenimento, però, è stata fatta una registrazione del trono classico di Uomini e Donne e gli spoiler sono esilaranti, specie per quanto riguarda Sara. I tronisti si stanno cimentando nella conoscenza dei loro corteggiatori e delle corteggiatrici e i colpi di scena non mancano.

Tra questi, c’è stato sicuramente la mancata presenza di Cecilia, la quale ha deciso di non tornare più in trasmissione. In seguito, poi, sono state formulare delle pesanti accuse contro un corteggiatore di Sara, il quale è stato accusato di fare delle sponsorizzazioni.

Le accuse contro un corteggiatore di Sara a Uomini e Donne

Il video presentazione di Sara ha colpito molto sia telespettatori sia presenti in studio. La ragazza si è presentata come una persona molto semplice e molto umile. Proprio per tale ragione, nel momento in cui sono state formulate delle gravi accuse contro un suo corteggiatore, tutti sono rimasti molto male. Il corteggiatore Gaetano, infatti, ha notato che il suo rivale Giuseppe indossa sempre della maglie con al di sopra delle stampe personalizzate.

Questo, dunque, gli ha fatto sorgere il sospetto che il ragazzo possa essere in accordo con qualche azienda che produce questi prodotti. Gli spoiler, dunque, ci svelano che il corteggiatore di Sara potrebbe essere a Uomini e Donne solo per fare pubblicità a qualche stamperia. Il protagonista, ovviamente, ha smentito queste accuse, ma bisogna sicuramente andare più a fondo per scoprire tutta la verità.

Spoiler trono classico su Daniele e Carlo

Successivamente, la ragazza è uscita anche con Sonny, il quale si è fatto trovare nel paese di origine di lei, cosa che non è stata molto gradita dalla tronista. Matteo, invece, ha deciso di farle una sorpresa mandandole dei fiori. Oltre che parlare di Sara, ci sono degli spoiler molto interessanti anche sugli altri due ragazzi di Uomini e Donne.

In particolar modo Carlo è stato spiazzato da Cecilia. La ragazza ha deciso di non presentarsi in trasmissione in quanto troppo delusa per quanto accaduto la volta precedente. Pietropoli non ha potuto fare a meno di mostrarsi molto dispiaciuto. Daniele, invece, ha discusso con Ginevra poiché è uscita anche con Carlo. Il tronista l’ha esortata a prendere una decisione quanto prima.