Striscia la Notizia ‘assume’ Mara Venier: ecco cosa farà nel tg satirico di Antonio Ricci

Il deepfake a Striscia la Notizia sta riscuotendo successo

Da qualche settimana Mara Venier è protagonista di Striscia la Notizia. In che modo? Antonio Ricci ha deciso di proporre al suo pubblico di Canale 5 una serie di deepfake che ha per protagonista la storica conduttrice di Domenica In.

Per chi non lo sapesse si tratta di una tecnica che permette di associare, attraverso degli appositi strumenti tecnologici, di associare il volto di un vip o quel si voglia ad un’altra persona.

Nel caso dell’artista veneziana, il tg satirico ha chiesto la collaborazione dell’imitatrice e speaker radiofonica Francesca Manzini. Quest’ultima, infatti imita zia Mara pronuncia delle cose che altrimenti l’originale non direbbe mai.

Il deepfake con protagonista Mara Venier

I video deepfake con Mara Venier stanno riscuotendo un grandissimo successo a Striscia la Notizia. Infatti, negli ultimi tempi il pubblico del tg satirico di Canale 5 ha avuto modo di vederla mentre inveisce durante i fuorionda a Domenica In. Ad esempio si scaglia contro l’amica-rivale Barbara D’Urso, addirittura contro il papa o altri personaggi del mondo dello spettacolo.

Per tale ragione, ieri sera Ficarra e Picone hanno inaugurato una nuova rubrica. In pratica ogni settimana la finta Mara Venier realizzerà dei deepfake per la gioia dei milioni di telespettatori di Striscia. Ad esempio nel primo appuntamento l’artista veneta se l’è presa con Amadeus, prossimo presentatore del Festival di Sanremo.

Mara Venier protagonista della nuova rubrica a Striscia la Notizia

Nel deepfake in questione si vede la finta Mara Venier che prende posizione nei confronti di Amedeo Sebastiani, in arte Amadeus circa le polemiche sulle frasi considerate sessiste dette in conferenza stampa a sanremo. Ma non è finita qui, infatti la padrona di casa di Domenica In in versione deepfake ne ha per tutti.

Si è sfogata contro le conduttrici di casa Mediaset tra cui Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi, Barbara D’Urso e addirittura anche la presentatrice di Mattino 5, Federica Panicucci. Cosa ne penserà di tutto questo la vera zia Mara? Sicuramente si farà delle grosse risate.