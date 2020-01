Leo Gassmann il cantante fidanzato è stato beccato così, prima di Sanremo. (FOTO)

Leo Gassmann beccato con la fidanzata, il figlio di Alessandro Gassman tra coccole e tenerezze prima di Sanremo 2020

Dal 4 febbraio avrà inizio la 70esima edizione del Festival di Sanremo, affidata per la conduzione ad Amadeus che è anche direttore artistico. Sul palco dell’Ariston si esibirà anche Leo Gassmann, figlio dell’attore Alessandro Gassman.

Il 22enne, dopo l’esperienza a XFactor, sarà presente nelle nuove Proposte di questa kermesse canora con il brano “Vai bene così”. Il giovane non solo canta il brano, ma è anche autore e compositore del pezzo, che pare sia un po’ autobiografico. Leo Gassmann ha iniziato la sua carriera partendo dalle selezioni che si sono tenute al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma.

A spronarlo a seguire questa strada è stata mamma Sabrina, che ha creduto nel talento del figlio. Insieme al padre Alessandro Leo è anche socio dell’associazione Stop Bulli, che si propone di venire incontro alle vittime di bullismo.

Leo Gassmann ha già partecipato a X-Factor

Leo Gassman ha già partecipato a X-Factor, e si è fatto conoscere con il brano “Dimmi dove sei”, che ha raggiunto circa 140 mila visualizzazioni su YouTube. Anche sui social Leo è molto seguito e conta 186mila follower su Instagram.

Proprio sui social è stato definito raccomandato perché figlio del grande attore Alessandro Gassman, cosa che Leo non ha gradito e lo ha fatto stare male. Quando è uscito da talent il giovane si è scontrato con una dura realtà, e sono stati tanti gli utenti che gli hanno detto che non sa scrivere.

Gli è anche stato detto di essere rallentato rispetto ad altri, parole che lo hanno profondamente ferito. Ma Leo è un ragazzo buono e non ha mai reagito pesantemente alle provocazioni, ma ha lasciato correre.

Leo è fidanzato, ma di lei non si sa nulla

Forte della sua passione per la musica, Leo Gassman ha quindi preferito rimboccarsi le maniche e proseguire per la sua strada. Il suo sogno è diventare un cantante apprezzato e sa di potercela fare. Sono tanti i fan che tifano per lui, e tra lo c’è anche la sua fidanzata.

Proprio così, Leo ha una ragazza, della quale non ha mai parlato, ma con la quale è stato paparazzato. Le foto che li ritraggono insieme parlano chiaro, tra i due c’è una bella intesa. Di lei però non si sa neppure il nome, ma sicuramente presto lo scopriremo.